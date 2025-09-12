Los trabajadores del Hospital Garrahan, junto con sindicatos docentes y agrupaciones de izquierda se movilizan este viernes (12/09), desde las 15, desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, en rechazo al veto de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.
UNIVERSITARIOS Y GARRAHAN
Protesta multitudinaria en Plaza de Mayo, y el Gobierno denuncia a la UBA
Trabajadores del Garrahan, docentes y estudiantes universitarios, y agrupaciones de izquierda marchan a Plaza de Mayo contra los vetos de Milei. El Gobierno responde con denuncia a autoridades de la UBA.
En paralelo, tanto el Garrahan como las universidades nacionales están de paro por 48 y 24 horas respectivamente. Esta marcha es anticipo de la Tercera Marcha Federal Universitaria prevista para el miércoles 17, que se espera sea masiva como las anteriores (o incluso más).
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó también a un "ruidazo en el Garrahan y todo el país" este viernes a las 20 horas.
Respuesta del Gobierno: Denuncia a autoridades de la UBA
El Gobierno de Javier Milei reaccionó a la marcha y paro con una denuncia en la Justicia contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Es porque al ingresar a la web de la UBA redirige automáticamente a otra página llamada "noalveto.uba.ar".
Según Capital Humano, las autoridades universitarias no hicieron nada para impedir que el sitio oficial sea modificado. El Gobierno pidió "el cese inmediato de esa maniobra" y advirtió que a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias abrió un sumario para "determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes".
En su comunicado, Capital Humano -que lidera Sandra Pettovello- recordó que "las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa".
Y, apuntó que "la manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades".
----------
