Protesta multitudinaria en Plaza de Mayo, y el Gobierno denuncia a la UBA

Según Capital Humano, las autoridades universitarias no hicieron nada para impedir que el sitio oficial sea modificado. El Gobierno pidió "el cese inmediato de esa maniobra" y advirtió que a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias abrió un sumario para "determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes".

En su comunicado, Capital Humano -que lidera Sandra Pettovello- recordó que "las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa".

Y, apuntó que "la manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades".

