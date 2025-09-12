Selección de Perú: ¿Se mudan al Cusco?

Viendo esto, Perú decidió contar con un estadio muy cerca de la ancestral ciudad de Machu Pichu para las próximas Eliminatorias Sudamericanas. El lugar elegido es Cusco y el recinto es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a 3399 metros sobre el nivel del mar. Este será uno de los estadios, o sea, no será la única opción.

Con esta decisión se reabre el debate de si es conveniente que los jugadores, por más profesionales que sean, jueguen en esas condiciones, ya que son realmente agobiantes. Es entendible que FIFA no quiera discriminar a ningún seleccionado e integrar a todos, pero una cosa es ser integrado por no tener otra opción que jugar en la altura y otra distinta utilizarla como ventaja. Hasta cuando se permitirá que se juegue en estas condiciones inhumanas, ¿hasta que muera un jugador por la exigencia física?

image

La actitud de Perú invita a FIFA a repensar la idea de permitir partidos a esas alturas, ya cada vez serán más los países que ante los buenos resultados buscarán jugar en la altura, y llegará un punto en el que todo estará descontrolado, y todo ¿para qué?, si Bolivia entró a un repechaje que se jugará en el llano y donde no tiene sus “superpoderes” y terminará afuera del Mundial. Porque la realidad dice que hace desde 1977 que los futbolistas de otros países van a correr el riesgo a la altura y Bolivia solo se metió en un Mundial.

