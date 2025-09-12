La Selección de Perú fracasó en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 quedando entre los 3 equipos eliminados de los clasificatorios de nuestro continente. Esta situación hizo que la Federación Peruana de Fútbol considere mudar la localía a un lugar con mayor altura y así sacar ventaja deportiva. El lugar elegido es Cusco.
Selección de Perú: ¿Se mudan al Cusco?
La Federación Peruana de Fútbol analiza, luego del fracaso de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, mudar su localía a más de 3300mts de altitud.
El gran dilema de la altura al que adhiere Perú
Hace unos días Brasil caía ante Bolivia a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que produjo la reacción de Carlo Ancelotti, el DT italiano de la “Verdeamarela”, quien fue muy crítico con la situación de jugar en esas condiciones y el peligro para los jugadores. Este debate ha sido eterno en Sudamérica.
Bolivia es el seleccionado por naturaleza que utiliza la altura como mayor arma para sumar en las Eliminatorias Sudamericanas, también lo hacen Colombia y Ecuador, pero de forma esporádica. Anteriormente jugaba en el Estadio Hernando Siles a 3637 metros sobre el nivel del mar, pero algunos equipos comenzaban a adaptarse y decidieron irse a un lugar más alto. Ahora Bolivia juega en el Estadio El Alto de la ciudad homónima y que se ubica a 4100 metros de altura.
Esto le ha dado a Bolivia desde 1977 el 70% de los puntos que disputó de local, pero la cosecha de puntos de visitante es tan mala que solo se clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994, y en las últimas eliminatorias consiguió el 7º puesto, el tan ansiado lugar en el repechaje, con chances de meterse en el Mundial 2026.
Viendo esto, Perú decidió contar con un estadio muy cerca de la ancestral ciudad de Machu Pichu para las próximas Eliminatorias Sudamericanas. El lugar elegido es Cusco y el recinto es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a 3399 metros sobre el nivel del mar. Este será uno de los estadios, o sea, no será la única opción.
Con esta decisión se reabre el debate de si es conveniente que los jugadores, por más profesionales que sean, jueguen en esas condiciones, ya que son realmente agobiantes. Es entendible que FIFA no quiera discriminar a ningún seleccionado e integrar a todos, pero una cosa es ser integrado por no tener otra opción que jugar en la altura y otra distinta utilizarla como ventaja. Hasta cuando se permitirá que se juegue en estas condiciones inhumanas, ¿hasta que muera un jugador por la exigencia física?
La actitud de Perú invita a FIFA a repensar la idea de permitir partidos a esas alturas, ya cada vez serán más los países que ante los buenos resultados buscarán jugar en la altura, y llegará un punto en el que todo estará descontrolado, y todo ¿para qué?, si Bolivia entró a un repechaje que se jugará en el llano y donde no tiene sus “superpoderes” y terminará afuera del Mundial. Porque la realidad dice que hace desde 1977 que los futbolistas de otros países van a correr el riesgo a la altura y Bolivia solo se metió en un Mundial.
