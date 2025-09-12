Cuidado con el precio de naftas y gasoil, subió el bioetanol

V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829

A todo esto, la suba para bioetanol de caña de azúcar y de maíz, que se mezclan con las naftas, es de 4%. Para el biodiesel, utilizado en combinación con el gasoil, el incremento también es de 4%.

Nuevos precios del bioetanol y biodiesel

El precio del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $857 por litro, mientras el de maíz se estableció en $785,46 por litro. Estos valores representan un alza del 4%.

En el caso del biodiesel, destinado a su mezcla obligatoria con el gasoil, pasó de $1.354.507 a $1.408.687 por tonelada, una suba de 3,99% desde el valor anterior.

La última actualización en los valores de los biocombustibles se aplicó el 11 de agosto.

Surtidores. Posiblemente, los surtidores, pasen más tiempo colgados en octubre

Cómo afecta en surtidores

Los biocombustibles se utilizan para el corte obligatorio del 12% en la nafta y el gasoil, por lo que encarece el costo de producción de los combustibles e impacta en los valores de los surtidores.

Según la ley 27.640, el biodiesel producido a base de aceite de soja se corta en un 7,5% por cada litro de gasoil y el bioetanol la mezcla obligatoria que tienen que hacer las refinerías es de 12%, que se divide en 6,5% para el elaborado a base de caña y 6,5% para el producido a base de maíz.

El incremento en el costo de los biocombustibles puede traducirse en un nuevo aumentoen el precio final de la nafta y el gasoil en los surtidores en octubre.

A finales de agosto, el Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

Solo por impuestos, el litro de nafta súper subió $10,52 sobre los valores vigentes y en el gasoil $8,58, es decir, un alza de 0,8% y 0,7%, respectivamente.

Desde fines de julio, los combustibles sigue un esquema de precios variables en la red de estaciones de servicios de YPF. Hoy, el litro de nafta súper se vende a $1334 y el de premium a $1581.

Desde el 1 de octubre, la secretaría de Energía aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene postergando.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro