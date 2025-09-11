Biodiésel: Intimaron al Gobierno, que inmediatamente actualizó precio... pero se quedó corto

- A base de maíz: $ 785,468

El reclamo por el biodiésel

biodiésel santa fe pyme.webp La Secretaría de Energía aumentó el precio del biodiésel.

En el caso del biodiésel, la actualización del Gobierno llegó luego de que la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) enviaran una contundente intimación a la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, exigiendo la publicación inmediata del precio de venta para septiembre.

Las cámaras denunciaron que la falta de publicación y la fijación de precios por debajo de los costos de producción han generado pérdidas millonarias y violaciones a la Ley N° 27.640.

De todos modos, el precio publicado por el Gobierno quedó por debajo de lo que pretendían estas asociaciones... De todos modos, el precio publicado por el Gobierno quedó por debajo de lo que pretendían estas asociaciones...

Según la nota, dirigida también a Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos, el precio calculado para septiembre, conforme al procedimiento del Anexo del artículo 3 de la Resolución 963/2023, asciende a $1.543.663 por tonelada, más IVA.

Es decir, que el nuevo valor fijado por el Gobierno está casi 10% por debajo del que pretendían Es decir, que el nuevo valor fijado por el Gobierno está casi 10% por debajo del que pretendían

daniel gonzalez.jpg La nota también fue dirigida a Daniel González (foto), secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos.

Las pérdidas

"Las empresas elaboradoras de biodiésel han sufrido una pérdida de ingresos acumulada de 78,8 millones de dólares y un quebranto operativo de 45,5 millones de dólares entre julio de 2024 y agosto de 2025", afirmaba la nota tal como publicó Urgente24 ayer.

Este escenario se debe a que, según las Cámaras mencionadas, desde julio de 2024, los precios publicados por la Secretaría se apartaron del artículo 14 de la Ley 27.640, que establece que los precios deben reflejar los costos de producción para asegurar la sustentabilidad económica del sector.

Este desvío fue "expresamente reconocido" en una reunión mantenida el 25 de agosto de 2025 con funcionarios de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería y la Subsecretaría de Hidrocarburos, agregaron

De hecho, funcionarios de la Secretaría de Energía "admitieron el 26 de agosto de 2024 que durante 14 meses se fijaron precios por debajo de los costos para contener el surtidor", dicen.

El desfasaje cambiario

Uno de los puntos centrales del reclamo es el impacto del tipo de cambio en la estructura de costos. Las cámaras explican que el 95% de los costos de producción del biodiésel están dolarizados, incluyendo materias primas como el aceite crudo de soja y el metanol, así como otros insumos y el gas natural.

pymes bio.webp Biocombustibles. Foto: NA

A pesar de que el biodiésel sustituye gasoil fósil importado, cuyo precio y pago también se realizan en dólares, el precio de venta se publica una única vez al mes y en pesos por tonelada.

El método de cálculo actual utiliza un tipo de cambio promedio de los 30 días previos al séptimo día hábil anterior al inicio del mes de aplicación. Esto genera una importante distorsión, ya que el ingreso que recibe el elaborador se basa en un tipo de cambio pasado, mientras que los pagos de insumos se realizan a una cotización que, en promedio, es 25 días posterior a la utilizada en el cálculo del precio.

"La evidencia empírica muestra un claro sesgo cambiario: desde enero de 2010, en 175 de 189 meses, el tipo de cambio promedio del mes fue mayor al del mes anterior. La última vez que ocurrió lo opuesto fue en julio de 2019, hace más de seis años", afirma la nota.

Para septiembre de 2025, el precio se calculó con un tipo de cambio promedio de $1.316/US$, pero al tipo de cambio actual de $1.432/US$, el elaborador sufre una descapitalización de US$94 por tonelada, una pérdida que "nunca vuelve a recuperar". Si el precio se calculara con el tipo de cambio actual, ascendería a $1.667.397/ton más IVA.

La amenaza al Gobierno

La solución, ya presentada a la Secretaría en varias ocasiones por las pymes del biodiésel, es fijar el precio en dólares por tonelada, tal como ocurre con otros combustibles en el mercado energético.

Milei CASFER y CAPBA intimaron al Gobierno a que publique el precio del biodiésel de septiembre dentro de 48 horas hábiles.

Por eso fue que, ante la gravedad de la situación, CASFER y CAPBA intimaron a la Secretaría de Energía a que, dentro de 48 horas hábiles, procediera a:

- Publicar el precio de biodiésel de septiembre de 2025 conforme al procedimiento técnico del ANEXO I.

- Aplicar estricta y permanentemente el procedimiento vigente en los meses subsiguientes, evitando desvíos de la Ley 27.640, art. 14.

- Incorporar al expediente los cuadros de pérdidas y volúmenes para su debida consideración técnica.

- Fundamentar por escrito cualquier diferencia respecto del valor del ANEXO I, identificando variables, fuentes y fechas.

Y de no cumplirse con estas demandas, las cámaras advirtieron que "iniciarán, sin más trámite, las acciones legales que correspondan y reclamarán los daños y perjuicios ocasionados por la fijación de precios por debajo de los costos y la omisión de publicación en tiempo útil".

Además, se reservaron el derecho de extender estas acciones contra los funcionarios responsables.

La nota fue firmada por Marcelo Kuszniers de CASFER y Axel Boerr de CAPBA. Y han enfatizado allí que la "contención" del precio del biodiésel ha tenido un impacto tres veces menor en el surtidor que los aumentos de impuestos (ICL/ICO), generando un quebranto irracional en el sector.

Otras noticias de Urgente24

Arde Campana: Cerró una importante fábrica de motos y acusan al intendente de Milei vinculado a la firma

¿Son las empresas o son los trabajadores? Es el industricidio de la era Milei

Bochorno de Milei/Caputo: Designaron a exfuncionario K que renunció a las horas y en inglés

Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo