La derrota en la provincia de Buenos Aires golpeó fuerte a La Libertad Avanza, pero lejos de correrse del centro de la escena, Karina Milei redobló su protagonismo y aterrizó en el Congreso. Llegó sobre el final de una reunión de bloque y sorprendió a todos los diputados mileistas.
BLOQUE LIBERTARIO
Karina Milei fue a dar la cara a sus diputados para evitar más fugas: "Les pido unidad"
Karina Milei no baja el perfil y sigue al mando de la conducción política. En una reunión de bloque esta semana en Diputados, cayó de sorpresa y pidió unidad.
En los hechos, a secretaria general de la Presidencia y principal armadora del oficialismo reunió esta semana a su tropa violeta en el Congreso Nacional para cerrar filas, frenar rumores de fugas y blindar la continuidad de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.
El mensaje de Karina Milei: unidad y reforma laboral
En el encuentro con 19 legisladores libertarios, Karina Milei insistió en la necesidad de “estar unidos” y puso sobre la mesa dos definiciones:
- Ratificar a Menem en la presidencia, pese a los rumores que lo daban fuera del cargo.
- Empujar la reforma laboral anunciada por Javier Milei en la Asamblea Legislativa.
El propio Menem se adelantó a las dudas y fue categórico:
“Son falsos rumores los que hablan de reemplazos. No hay negociación ni con Ritondo ni con nadie”.
Operativo contención en Diputados
Según el portal Parlamentario, el encuentro también contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien al igual que Karina y Martín Menem buscó desactivar la desmoralización que dejó la derrota electoral.
El titular del Palacio de Hacienda intentó transmitir calma asegurando que “la inflación está controlada” y que el impacto positivo de la macroeconomía pronto llegará a los bolsillos.
Karina Milei, en tanto, encomendó una tarea especial a algunos diputados para evitar nuevas fugas y acercar posiciones con los diputados que ingresarán en diciembre. Al frente de esa tarea quedaron dos figuras de peso dentro del espacio: Lilia Lemoine y la santafesina Romina Diez.
El frente digital y los pases de factura
Mientras tanto, afuera de las paredes del Congreso, la interna libertaria sigue caliente. El influencer Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, disparó munición gruesa contra Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem, dos de los principales operadores electorales del oficialismo y personas de confianza de Karina Milei.
La guerrilla digital, apadrinada por Santiago Caputo, acusa a ambos dirigentes de ser responsables del mal desempeño bonaerense. “Deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado”, lanzó Parisini en X, en un mensaje que reflejó el malestar creciente en ese sector.
Entre la resistencia y el desgaste
Con un bloque parlamentario que ya sufrió deserciones —Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Marcela Pagano formaron su propio espacio—, Karina Milei enfrenta el desafío de mantener cohesionada a la tropa mientras el oficialismo intenta reordenar la campaña nacional.
Por ahora, la hermana del Presidente se muestra firme: asegura que no dará un paso atrás y que, pese a los cuestionamientos internos, la conducción política seguirá en sus manos.
