La Comisión $LIBRA citó a Karina Milei: Podrían interrogarla en Casa Rosada

Bajo el mismo argumento tampoco asistió María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que el mismo Gobierno armó para recabar información para enviarla a la justicia.

La comisión que sesionaba por primera vez este martes con la presidencia del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acordó enviar una nota al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que solicite tanto a Melik como a Zicavo, que dependen de él, que se presenten a declarar en el Congreso.

Según Ferraro, Melik "se negó a ser notificado" para comparecer frente al grupo parlamentario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1965411487817617470&partner=&hide_thread=false Quien debería tener un compromiso irrestricto con la transparencia y la integridad pública hace todo lo contrario. El titular de la Oficina Anticorrupción (OA) se negó a ser notificado para brindar testimonio en la investigación del caso $LIBRA en Diputados.



Hoy tiene la… https://t.co/I5WTWTHXtJ — maxi ferraro (@maxiferraro) September 9, 2025

En la reunión estuvieron ausentes los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados que se oponen a la investigación. Aunque participó durante un tramo el radical "peluca" Mariano Campero y votó en contra de una moción.

No obstante, al arco opositor se sumó para el quórum y las votaciones posteriores la salteña Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, que viene de tensiones con el Gobierno nacional en el último tiempo y recientemente tuvo fuertes declaraciones en contra de la gestión libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carito_Ramos/status/1965501858967175603&partner=&hide_thread=false Luego de que Gustavo Sáenz dijera que el Gobierno es "paloma de iglesia" porque "cagó a todos los fieles", una diputada suya, Yolanda Vega, ayudó al quórum en la comisión $LIBRA y aceptó integrar una subcomisión que se constituirá en el juzgado de Servini para seguir la causa — Carolina Ramos (@Carito_Ramos) September 9, 2025

Sáenz aseguró que el Gobierno nacional "subestimó" a los gobernadores. Denunció "falta de respeto y consideración", acusándolos de "mentirnos" y "no cumplir con la palabra", en referencia a convenios de obra pública firmados en junio del año pasado que nunca se ejecutaron.

"Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia", dijo, explicando la metáfora: "Lo digo porque se encargó su gobierno (...) de cagar a los fieles. Lo fueron sacando a todos aquellos que acompañaron desde el primer momento", expresó el gobernador salteño.

