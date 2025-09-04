Revocatoria por los audios del escándalo: Se viene la caída de la cautelar que protege a Karina Milei

También se planteaque “la resolución no pondera adecuadamente la especial protección que merecen las expresiones vinculadas con funcionarios públicos y asuntos de interés público”; que “la resolución es de una vaguedad impermisible”; que “no identifica la verosimilitud en el derecho (de hecho, censura audios que nadie conoce)” y que tampoco “identifica el peligro en la demora”.

audios

Por último, la apelación concluye que “la medida cautelar hiere de modo palmario el derecho a la libertad de expresión garantizado en el art. 14 de la Constitución Nacional y varios tratados internacionales de jerarquía constitucional”.

La advertencia de Lorenzetti

La cautelar que logró Karina Milei no tiene mucha vida, hay mucha jurisprudencia en materia de libertad de expresión y se descuenta que, antes de llegar al tema a la Corte Suprema, habrá un rechazo categórico. Pero si llega el máximo tribunal, ocurrirá lo mismo. Algo de esto adelantó Ricardo Lorenzetti ayer: “Cuando uno combate la información que no quiere que se difunda, esa información crece porque la información es antifrágil, crece cuando uno la prohíbe ” dijo citando al ensayista libanés Nassim Taleb.

El juez de la Corte Suprema recordó también que el Máximo Tribunal tiene una amplia jurisprudencia en materia de libertad de prensa y su defensa y que no la cambiará.

"La jurisprudencia de la Corte es muy clara” recordó y mencionó: “no hemos cambiado la jurisprudencia y no las vamos a cambiar".

“Es central para la democracia”, aseguró Lorenzetti y añadió que "si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga".

En declaraciones este miércoles (3/9) durante el ciclo “Diálogos” de la Fundación Mediterránea en Buenos Aires, Lorenzetti evitó profundizar en el tema al recordar que hay denuncias del gobierno y fallos judiciales que pueden llegar a la Corte Suprema con lo cual su opinión en pública podría caer en el prejuzgamiento.

