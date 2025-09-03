“Nos hicieron movilizar sin mucho sentido a cientos de efectivos de la policía para custodiar una concurrencia de partidarios de Mieli que nunca se materializó, debieron haber elegido un estadio pequeño ” se quejó Axel Kicillof en dialogo con Gustavo Sylvestre, en Minuto Uno, C5N.
KICILLOF "ACTO FUE UN CAPRICHO"
"Armaron una movida para 10.000 y quedaron lejos: en un estadio pequeño lo podrían haber hecho"
“Nos tratan de distraer del escándalo de las coimas con los discapacitados recurriendo a la agresión a la prensa” dijo Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires
“Cada voto cuenta, es muy importante ir a las urnas. Milei choca con la bronca y la estafa porque la motosierra fue para el jubilado, el laburante y el discapacitado. No va a reinar la apatía, hay una gran movilización en las horas previas. Tiene una gran relevancia ponerles un freno al daño que causan”.
"La única boleta que le puede poner un freno a Milei es la de Fuerza Patria. Tanto engaño, mentira, odio, agresión, violencia verbal y provocación necesita una respuesta. Los laburantes, los estudiantes y los jubilados lo hicieron en la calle pero ahora estamos ante el momento de la verdad".
Los comicios del 3/9 en provincia de Buenos Aires
"Tenemos una oportunidad enorme que es que en lugar de putear, enojarse y quejarse, hay una forma de decirle que no a Milei y reafirmar lo que creemos. Esa es la herramienta y el instrumento más efectivo y lo que más le va a doler a Milei. No es por las redes ni en los canales, sino en las urnas".
“Vienen inventando una tras otra. Ahora, hablan de un barco chino que llegó con US$ 30 millones para mover la cotización de la moneda norteamericana. Son manotazos de ahogado, volantazos. Ahora, confiesan que operarán en el mercado con dólares de reserva para controlar las cotizaciones”.
“Nada anda bien en la economía, todos los sectores están afectados y con mínima actividad. No puede existir una convalidación de todo el daño que han hecho, sería muy peligroso. Nunca dan respuestas sobre Hayden Davis, Diego Spagnuolo o Pallarols. Todos los acusan y ellos callan”.