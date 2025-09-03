"Armaron una movida para 10.000 y quedaron lejos: en un estadio pequeño lo podrían haber hecho"

Los comicios del 3/9 en provincia de Buenos Aires

"Tenemos una oportunidad enorme que es que en lugar de putear, enojarse y quejarse, hay una forma de decirle que no a Milei y reafirmar lo que creemos. Esa es la herramienta y el instrumento más efectivo y lo que más le va a doler a Milei. No es por las redes ni en los canales, sino en las urnas".

Milei llegó a la presidencia diciendo que iba a dolarizar. Mostraba en su teléfono celular mensajes que le aseguraban US$ 15.000 millones. Primero, usaron plata del blanqueo. Luego, acuerdo y préstamos del Fondo Monetario que nunca cumplieron. Ahora, se quedaron sin bandas de flotación.

“Vienen inventando una tras otra. Ahora, hablan de un barco chino que llegó con US$ 30 millones para mover la cotización de la moneda norteamericana. Son manotazos de ahogado, volantazos. Ahora, confiesan que operarán en el mercado con dólares de reserva para controlar las cotizaciones”.

“Nada anda bien en la economía, todos los sectores están afectados y con mínima actividad. No puede existir una convalidación de todo el daño que han hecho, sería muy peligroso. Nunca dan respuestas sobre Hayden Davis, Diego Spagnuolo o Pallarols. Todos los acusan y ellos callan”.