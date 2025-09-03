Aunque no se registraron agresiones a la comitiva presidencial, como las vistas antes de miércoles (03/09) simpatizantes libertarios y opositores generaron un clima tenso previo a la llegada de Javier Milei al cierre de campaña, en Moreno. Al retirarse la comitiva de Javier Milei, volaron piedras hacia uno de los coches oficiales. El clima fue tenso en las calles próximas al club Villa Ángela.
MILEI CERRÓ LA CAMPAÑA
Corridas, piedras y piñas antes y después del acto en Moreno
Era de esperar y ocurrió. El acto de Javier Milei en Moreno, no estuvo exento de corridas, empujones y piedrazos, Clima de tensión desde el comienzo.
Los primeros incidentes comenzaron cerca de las 18.30 en el barrio Villa Trujui. El episodio derivó en algunas trompadas y varios empujones que rápidamente fueron interrumpidos por personal de Gendarmería Nacional, presente para garantizar el orden y reforzar la seguridad que no quiso garantizar el gobierno bonaerense.
Una hora más tarde se vivió la escena más violenta, cuando le partieron una botella en la cabeza a Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, quien cubría el evento para un medio digital. La víctima relató
Terminado el acto
Los incidentes volvieron tras concluir el acto. Al salir la comitiva oficial, uno de los autos de la caravana recibió una piedra que terminó contra el espejo retrovisor, que mostró el cronista de TN. En la desconcentración se vieron roces entre militantes de diferentes espacios, sin que pasaran a mayores.
Más noticias en Urgente24
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)
La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible
Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable
La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando