urgente24
piedras > Javier Milei > Moreno

MILEI CERRÓ LA CAMPAÑA

Corridas, piedras y piñas antes y después del acto en Moreno

Era de esperar y ocurrió. El acto de Javier Milei en Moreno, no estuvo exento de corridas, empujones y piedrazos, Clima de tensión desde el comienzo.

03 de septiembre de 2025 - 21:56
Javier Milei, en campaña, cerró con un nunca más a Kirchnerismo

Javier Milei, en campaña, cerró con un "nunca más a Kirchnerismo"

Aunque no se registraron agresiones a la comitiva presidencial, como las vistas antes de miércoles (03/09) simpatizantes libertarios y opositores generaron un clima tenso previo a la llegada de Javier Milei al cierre de campaña, en Moreno. Al retirarse la comitiva de Javier Milei, volaron piedras hacia uno de los coches oficiales. El clima fue tenso en las calles próximas al club Villa Ángela.

Los primeros incidentes comenzaron cerca de las 18.30 en el barrio Villa Trujui. El episodio derivó en algunas trompadas y varios empujones que rápidamente fueron interrumpidos por personal de Gendarmería Nacional, presente para garantizar el orden y reforzar la seguridad que no quiso garantizar el gobierno bonaerense.

ORH5UGBCBRG2FIYILQKVYDYFDQ
Foto de la agresión al cronista tomada en las calles de Villa Trujui

Foto de la agresión al cronista tomada en las calles de Villa Trujui

Seguir leyendo

Una hora más tarde se vivió la escena más violenta, cuando le partieron una botella en la cabeza a Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, quien cubría el evento para un medio digital. La víctima relató

Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó

javier-milei-cierre-moreno
Javier Milei en el acto de cierre de campa&ntilde;a. Al salir se repitieron escenas de violencia con detenidos&nbsp;

Javier Milei en el acto de cierre de campaña. Al salir se repitieron escenas de violencia con detenidos

Terminado el acto

Los incidentes volvieron tras concluir el acto. Al salir la comitiva oficial, uno de los autos de la caravana recibió una piedra que terminó contra el espejo retrovisor, que mostró el cronista de TN. En la desconcentración se vieron roces entre militantes de diferentes espacios, sin que pasaran a mayores.

Más noticias en Urgente24

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)

La miniserie de 10 episodios que pocos descubrieron y es imperdible

Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable

La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES