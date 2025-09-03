Javier Milei le dio una entrevista a Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia, en la que acusó al kirchnerismo de querer matarlo, entre otras cosas. Pero en las últimas horas se hizo viral un fragmento del reportaje, donde el Presidente tiene una reacción extraña.
ENTREVISTA CON SARKOZY
La extraña reacción de Javier Milei que desató chicanas
En la entrevista con Louis Sarkozy, hijo del ex presidente de Francia, Javier Milei tuvo un gesto extraño, como un espasmo, que dio que hablar en X.
Mientras hablaba, Javier Milei tuvo una especie de espasmo: mueve su cuerpo, cambia el gesto de su rostro, y luego continúa con su respuesta como si nada.
En X no dejaron pasar ese momento, y se despacharon con todo tipo de chicanas, incluso aventuraron que habría tenido un episodio escatológico, cosa que Urgente24 no está en condiciones de afirmar. Algunos usuarios libertarios indicaron que habría sido una reacción ante un dolor en la columna (el Presidente sufre de problemas en la columna, según él mismo contó).
Lo que más llamó la atención es que Milei no haya explicado, en el momento, qué le ocurrió.
