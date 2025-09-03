Elisa Carrió sorprendió a todos al revelar que estaba en pareja con un hombre "famoso" de "95 años", e incluso dar detalles de la relación sentimental. Pero horas después salió a aclarar que todo era mentira: "me pareció un historia fantástica".
ENGAÑÓ A TODOS
Elisa Carrió contó la verdad sobre su novio "famoso" de "95 años"
Elisa Carrió quedó en el centro de la polémica, tras contar que está en pareja con un hombre de 95 años y dar detalles de la relación, para luego desmentirlo.
“Se trató de una broma de Videomatch”, dijo este miércoles (03/09) en diálogo con La Voz en Vivo. "Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”, aclaró entre risas. “Es como el amor en los tiempos del colera”.
“Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, dijo al despedirse, con ironía.
Horas antes, en una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de Coalición Cívica había contado que mantenía un vínculo con un hombre de 95 años que se encuentra en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.
“Él está un poco perdido”, dijo Elisa Carrió entre risas, al considerar que la dinámica entre ambos resultaba adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.
Luego, describió la naturaleza de este (ahora sabemos, falso) lazo, subrayando que “la relación se reduce a la ternura”.
“Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya", había dicho.
Al final, todo era una mentira...
--------------
