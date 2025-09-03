Elisa Carrió contó la verdad sobre su novio "famoso" de "95 años"

Luego, describió la naturaleza de este (ahora sabemos, falso) lazo, subrayando que “la relación se reduce a la ternura”.

“Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya", había dicho.

Al final, todo era una mentira...

