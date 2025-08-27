Elisa Carrió tildó al gobierno nacional libertario como “perverso” y lo acusó por graves actos de corrupción: "su codicia es inescindible de su forma de ejercicio del poder, que nadie me diga que ella recauda dinero y el hermano no se entera".
"EL PERSONAJE MÁS OSCURO"
Elisa Carrió disparó munición gruesa contra Karina Milei tras el escándalo de los audios
La líder de Coalición Cívica dijo que la hermana del Presidente “ es recaudadora ” y que es “imposible que Javier Milei no lo sepa”.
"Cada gobierno acumula lo robado según su naturaleza. La matriz menemista es muy parecida a la actual. Son dos formas distintas del peronismo" previno.
Carrió se refirió a los ilícitos presuntos y su conexión con el negocio de la salud. “Se trata de esquema corrupto que ya afecta a los más débiles”.
Entrevistada por Joaquín Morales Solá en LN+, Lilita afirmó que el actual Gobierno Nacional tiene muestra similitudes con la corrupción de los años '90 cuando gobernaba el país Carlos Saúl Menem.
A continuación, cargó contra el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Elisa Carrió lo describió como un "cínico del poder" y parte del "desastre" actual que soporta la Argentina.
"Es un típico sofista, capaz de defender lo indefendible".
Arriesgó que los Milei y los Kirchner son dos caras de la misma moneda.
La situación institucional es muy grave dijo Elisa Carrió
"Nos está gobernando una pandilla. Cuando vi a Santiago Bausili, el del Banco Central, y a Luis Toto Caputo temblando me di cuenta que las cosas están graves".
"No es posible tener como candidato a diputado nacional a un insultador serial como José Luis Espert que quiere balaceras. Ha demostrado ser un grosero. Yo quiero la república, el ajuste y la reconciliación del pueblo".
"Estos chicos que gobiernan no conocen el país. Recorran las rutas y luego hablen".