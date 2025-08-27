Elisa Carrió disparó munición gruesa contra Karina Milei tras el escándalo de los audios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1960880842428780676&partner=&hide_thread=false "Karina Milei es la cajera tanto en $LIBRA como en salud".



Elisa Carrió apuntó contra la hermana del Presidente y la acusó de ser el “personaje más oscuro”.



En #MásPeriodismo pic.twitter.com/YpFq3JaH8V — La Nación Más (@lanacionmas) August 28, 2025

A continuación, cargó contra el jefe de gabinete, Guillermo Francos.

Elisa Carrió lo describió como un "cínico del poder" y parte del "desastre" actual que soporta la Argentina.

"Es un típico sofista, capaz de defender lo indefendible".

Arriesgó que los Milei y los Kirchner son dos caras de la misma moneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1960886749053509756&partner=&hide_thread=false -Que hablen de otra cosa para tapar el tema de las coimas

-ok, la traigo a Lilita Carrió

-Carrió: “Estamos siendo lastimados por alguien que vio mucha po*n**grafia infant*l”

- Dejá, sigamos con las coimas pic.twitter.com/xJ8ilxiaBG — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) August 28, 2025

La situación institucional es muy grave dijo Elisa Carrió

"Nos está gobernando una pandilla. Cuando vi a Santiago Bausili, el del Banco Central, y a Luis Toto Caputo temblando me di cuenta que las cosas están graves".

Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. El insulto y la perversidad son casi anales de alguien que ha visto mucha pornografía infantil. Nos ha hecho mucho daño a todos. El daño es irreparable. Le pido a la sociedad que medite sobre dos falsas narrativas que se retro alimentan. No hay más kirchnerismo pero nunca hubo mileismo, Si no se dan cuenta de eso, estaremos complicados Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. El insulto y la perversidad son casi anales de alguien que ha visto mucha pornografía infantil. Nos ha hecho mucho daño a todos. El daño es irreparable. Le pido a la sociedad que medite sobre dos falsas narrativas que se retro alimentan. No hay más kirchnerismo pero nunca hubo mileismo, Si no se dan cuenta de eso, estaremos complicados

"No es posible tener como candidato a diputado nacional a un insultador serial como José Luis Espert que quiere balaceras. Ha demostrado ser un grosero. Yo quiero la república, el ajuste y la reconciliación del pueblo".

"Estos chicos que gobiernan no conocen el país. Recorran las rutas y luego hablen".