Elisa Carrió: "con los Milei estamos yendo hacia la oscuridad republicana, esta es una secta de tarotistas"

El modelo es que desaparezca el Estado. Aprecio a Federico Sturzenegger pero es muy poco serio lo que hace el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Que me expliquen que generan reservas emitiendo bonos, esto yo ya lo viví. Están en plano electoralista y las pyme la están pasando mal.

"Vayan y vuelvan porque está muerta Europa. Esto no va a terminar bien".

Alerta por la situación del PAMI y la falta de médicos

“Ahora, existe otro caso de corrupción enorme que están preparando contra los jubilados. Es escandaloso lo que hacen con el PAMI en las provincia. Está pasando lo mismo que en la época menemista. Son los mismos apellidos, con eso le digo todo” agregó Carrió.

La gente se muere por falta de salud. Ya no se puede comprar medicamentos, no vacunan a sus hijos. El destrato del PAMI es inaudito. He tenido que ayudar a gente que se moría porque no los atienden. Un anestesista cobra $10.000 por una operación de 3 horas.

“Estamos expulsado capital humano y nos vamos a quedar sin médicos. Prefieren hacer guardias en Chile, Brasil o en Uruguay nuestros profesionales”. N uestros hombres de alta complejidad nos están abandonando. Muchos están aquí por amor a la patria. El mundo quiere tener inteligencia humana y artificial pero nosotros queremos matar la inteligencia. Eso es perversión”.

“¿Quién va a hacer 6 años de carrera y 3 años de residencia para ganar menos de un millón de pesos?” se preguntó finalmente.