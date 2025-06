La oposición intenta destrabar la comisión LIBRA con la mira en Karina y Javier Milei: Qué proponen

Además, el texto establece que las decisiones dentro de la comisión se adopten por mayoría simple de los presentes, tal como lo dispone el artículo 108 del reglamento parlamentario, y aclara que en caso de nuevos empates, el voto del presidente de la comisión tendrá carácter definitorio.

Otro de los puntos centrales del proyecto modifica el inicio del plazo de funcionamiento de la comisión. En lugar de computar los tres meses desde su creación formal, el tiempo comenzaría a correr a partir de la designación de las autoridades y de la fijación de los días y horarios de trabajo. De esta manera, se busca evitar que el tiempo perdido hasta ahora termine afectando la posibilidad de cumplir con el mandato investigativo.

LIBRA blindada en el Congreso

El conflicto político en torno a la Comisión Investigadora de LIBRA se arrastra desde su primera sesión constitutiva, realizada el 30 de abril, donde ya se había producido un empate 14 a 14 entre oficialismo y oposición. La situación se repitió en la segunda reunión, el pasado 10 de junio, nuevamente sin acuerdo para designar autoridades.

En ese marco, se acordó una lista preliminar de citados para el próximo 25 de junio, que incluye entre otros a Javier y Karina Milei. Sin embargo, sin autoridades formalmente designadas, la validez de esa convocatoria quedó envuelta en incertidumbre.

Desde la oposición denuncian que el oficialismo "desplegó una estrategia sistemática para impedir el funcionamiento de la comisión", según señalan los fundamentos del proyecto. Entre esas maniobras, acusan al oficialismo de haber manipulado la integración de la comisión mediante la creación de interbloques y la fragmentación de bloques existentes, buscando sumar representantes afines y empatar la representación de la oposición.

La oposición no va a parar

El sector opositor que impulsa el nuevo proyecto está integrado por bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Además, legisladores como Fernando Carbajal (UCR disidente) y Mónica Frade (CC) se plegaron a la iniciativa, mientras algunos sectores plantearon incluso la posibilidad de llevar el tema a la Comisión de Juicio Político.

"Este escenario no puede naturalizarse", advirtieron los diputados firmantes. "La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Para ello necesita una comisión que cuente con un marco reglamentario sólido, legitimidad y condiciones reales para funcionar, sin ser obstruida por el oficialismo", concluyeron.

El proyecto de resolución lleva las firmas de Ferraro (CC), Oscar Agost Carreño (EF), Danya Tavela (DpS), Sabrina Selva (UP), Mónica Frade (CC), Paula Penacca (UP), Nicolás Massot (EF), Pablo Carro (UP), Fernando Carbajal (DpS), Carolina Gaillard (UP), Carla Carrizo (DpS) y Julia Strada (UP).

