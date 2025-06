La pregunta médica que descolocó a Flor de la V: "Cuándo fue tu última..."

Fue entonces cuando ocurrió el momento cumbre de toda la experiencia. Al ingresar al consultorio, la médica formuló una consulta que, bajo circunstancias habituales, sería completamente rutinaria: "Paso con la doctora y ella me pregunta '¿cuándo fue tu última menstruación?'. Se los juro por mis hijos", reveló entre carcajadas, evidenciando la sorpresa que le causó el interrogante.

La respuesta de Florencia demostró una paciencia admirable, considerando lo peculiar de la situación. "Le dije 'no sé, tengo 50, ya se me fue. Estoy menopáusica. Me mira y le digo 'soy una mujer trans, doctora'", explicó con ese toque de humor que siempre la acompaña, convirtiendo un momento potencialmente incómodo en material de entretenimiento.

La reacción inmediata de la conductora fue de incredulidad total. "No sé de donde era, pero dije 'me está tomando el pelo'", confesó, dejando entrever que la situación la había tomado completamente por sorpresa. Posteriormente, cuando compartió la experiencia con Pablo Goycochea, su esposo, la anécdota se transformó en motivo de diversión familiar: "Cuando le contaba a Pablo, estábamos los 2 descostillados de la risa".

Otra más a la lista

Sin embargo, esta experiencia peculiar no constituye un hecho aislado en la vida de la presentadora. Durante la narración, recordó episodios similares que había vivido anteriormente, particularmente durante el nacimiento de sus hijos. "Me pasó que cuando tuve a mis hijos (Paul e Isabella), en Estados Unidos, durante el primer control de los mellizos, el médico me miró y me dijo: 'qué bien que está, señora'", rememoró con naturalidad.

Estas situaciones recurrentes han llevado a Florencia a desarrollar una filosofía particular sobre estos encuentros inesperados. Lejos de molestarse o generar conflictos, la actriz ha aprendido a transformar estos momentos en oportunidades para el humor y la reflexión sobre las complejidades de la vida cotidiana.

"Son estas cosas de la vida que una dice '¿me está jodiendo?'. Es un pase de comedia de Olmedo (Alberto) y Porcel (Jorge). Son cosas que suceden. Le mando un beso a la médica", concluyó diciendo.

