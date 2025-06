Mauricio Macri reapareció en la cumbre del PRO y respaldó el fallo contra Cristina Kirchner

Sin mencionar directamente a Cristina Kirchner, la declaración enfatizó el compromiso del partido con la transparencia institucional: "El PRO nació con una vocación clara: representar a millones de argentinos que querían un país distinto y defender la libertad, sin privilegios, sin populismo".

Además, el comunicado reivindicó el camino recorrido por el espacio político: "Nos enfrentamos al kirchnerismo cuando parecía invencible y demostramos que se podía gobernar con transparencia, eficiencia y coraje". Y agregó: "Ahora la demanda de cambio sigue más viva que nunca y nos obliga a redoblar nuestro compromiso. Tenemos la vocación, el equipo y el capital humano para seguir dando las batallas que haya que dar".

Ruta electoral del PRO

Más allá del pronunciamiento sobre la situación judicial de la expresidenta, la cumbre sirvió también para trazar la hoja de ruta electoral del PRO de cara a los próximos comicios. María Eugenia Vidal fue quien detalló que todos los presidentes provinciales del partido se comprometieron a presentar propuestas propias en sus distritos para las elecciones de octubre.

"El PRO es un partido federal, y cada uno va a definir lo que es mejor para su provincia", afirmó la diputada.

En paralelo, Cristian Ritondo brindó precisiones sobre la estrategia política en la provincia de Buenos Aires, donde continúan las conversaciones con La Libertad Avanza para avanzar en acuerdos legislativos y electorales. "Hay que cuidar a los intendentes. Vamos a cerrar un acuerdo con LLA para obtener legisladores nacionales y provinciales y proteger a los municipios", señalaron desde el bloque.

Respecto a la relación con el gobierno nacional, Vidal subrayó: "Desde el primer día dijimos que íbamos a hacer lo correcto, no lo conveniente. Apoyamos al gobierno para evitar una hiperinflación. Pero todavía hay temas pendientes: la mitad de los chicos no entiende lo que lee. No hay país posible con esa realidad".

Así, con Macri nuevamente en el centro de la escena y un respaldo explícito al fallo judicial contra Cristina Kirchner, el PRO busca mostrarse cohesionado en su discurso institucional y avanzar en definiciones políticas de cara al futuro electoral.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei se fue de Israel pero 2 diputados quedaron varados

El aumento de dietas quedó solo para los peronistas: El resto de los senadores lo rechazó

Piden que los bienes decomisados a CFK vayan a hospitales pediátricos: Cuánta plata es