Especial USA (1): Katie Waldman, asesora de Donald Trump, se marchó con Elon Musk

katie y mike pence.jpg Katie Waldman Miller y Mike Pence.

El antecedente Pence

Katie, originaria de Florida, tuvo un ascenso meteórico en Washington DC. Fue contratada en 2015, con 23 años, por el senador de Montana, Steve Daines. Según Jason Thielman, ex asesor principal del legislador republicano, Miller a menudo parecía ganar batallas con los periodistas porque no paraba de hablar. "A veces, simplemente agotaba a la gente y ellos le daban lo que quería", dijo.

Luego Katie ingresó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde participó en la defensa de la política de separación de menores, y conoció a su marido, el arquitecto de las políticas restrictivas de inmigración y fronteras de Trump. Llamó la atención la pareja porque Miller es un judío conservador.

Más tarde se incorporó a la oficina del vicepresidente Mike Pence y "siempre defendió y protegió a su director", dijo Marc Short, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Pence. "Ella siempre estuvo dispuesta a defender las prerrogativas del vicepresidente".

De todos modos, Trump asistió a su boda en su antiguo hotel en Washington, bromeando en un brindis que Katie no le perdonaría que no asistiera, aunque Stephen Miller sí podría perdonarlo.

Miller estaba de baja por maternidad en la oficina del vicepresidente el 06/01/2021, cuando Trump acusó a Pence de no tener el "coraje" para revertir su derrota electoral de 2020 cuando los alborotadores irrumpieron en el Capitolio.

En un momento en que gran parte de Washington se volvió contra Trump, quien tuvo una ruptura irreparable con Pence, Katie quedó atrapada entre ambos. Su esposo siguió trabajando para Trump. Ella siguió trabajando para Pence.

Miller fue incluida en la nómina pospresidencial por Pence, en parte porque necesitaba atención médica. La oficina de Pence cortó vínculos con ella después de que Stephen Miller comenzó a colaborar con Trump en su etapa pospresidencial, y Trump continuó atacando a Pence. Los asesores de Pence describieron la situación como insostenible.

En 2024 ella estaba trabajando con Robert F. Kennedy Jr., quien apoyó a Trump y fue nominado para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Ella fue una defensora de la agenda "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable" (MAHA).

En enero de 2025, cuando Katie asesoraba a Kennedy durante la transición, ocurrió el choque contra Pence porque éste se negaba a dar su apoyo en el Senado a la designación de Kennedy. Ella lo acusó de tener "valores familiares" solo cuando era "políticamente conveniente". También dijo que Pence era una "nota de pie de página en la historia estadounidense". Pence se opuso a la confirmación de Kennedy.

los miller.jpg Los Miller, un matrimonio poderoso pero muy particular.

Elon Musk

WSJ:

"Allegados a Miller la describen como madre de 3 hijos, trabajadora, detallista, combativa y protectora de su esposo, cuyas fervientes posturas sobre inmigración y otros temas lo han convertido en blanco de los demócratas.

En sus interacciones con el personal de la Casa Blanca, a veces oscilaba entre lo encantador y lo brusco, según comentaron colegas actuales y anteriores, pero parecía tener una energía inagotable.

Las personas que conocen a Miller dicen que tiene un tatuaje en el interior del labio que dice “YOLO”, que significa “You Only Live Once” (Solo se vive una vez).

En ocasiones ha cambiado de lealtad y ha difuminado las fronteras éticas, trabajando para clientes que presionan al gobierno mientras también trabaja en asuntos gubernamentales. La empresa de Musk depende en gran medida de los subsidios y contratos gubernamentales.

Cuando Trump regresó al llano, Katie se incorporó a P2 Public Affairs, una consultora republicana, y asesoró a varios clientes políticos y corporativos. "Su vínculo con Trump contribuyó a atraer nuevos clientes a la firma."

Más tarde, ella se convirtió en el punto de contacto entre Musk y la campaña de Trump durante las elecciones de 2024.

Ella fue de las primeras integrantes de DOGE designada por Trump, en diciembre de 2024. Comenzaron las pelea con el Ala Oeste de la Casa Blanca:

"Varios altos funcionarios de la Administración afirmaron que a menudo decía hablar en nombre de Musk y daba directrices sobre lo que debía hacerse en las agencias y lo que debía comunicarse sobre las acciones del gobierno. Algunos funcionarios de la Casa Blanca se frustraron con Miller por no comunicar en ocasiones lo que hacía DOGE, mientras que otros afirmaron que era su única fuente de información sobre el grupo secreto. Miller les contó a otros que intentaba mantenerse al día y que a veces ni ella misma lo sabía. También la culparon ocasionalmente por información errónea que Trump compartió y que lo metió en problemas, incluyendo que el gobierno estadounidense había enviado US$ 50 millones en condones a Gaza. Miller continuó trabajando para clientes privados en P2, lo que preocupó a los funcionarios de la Casa Blanca. Allí, solía asesorar a clientes sobre cómo relacionarse en el actual Partido Republicano. Algunos de sus clientes, como la empresa Apple y la Asociación de Marcas de Consumo, consiguieron reuniones en la Casa Blanca, según informaron funcionarios de la administración. Tras informar The Wall Street Journal sobre su doble trabajo, renunció a P2. La firma indicó que esperaban su regreso más adelante, pero no lo ha hecho."

los miller2.jpeg Los Miller.

El 29/05/2025, CBS News reveló que Miller dejaría la Casa Blanca de Trump para trabajar a tiempo completo para Elon Musk .

Ella ha elogiado a Musk y a sus empresas en publicaciones recientes en X. La foto del banner en la parte superior de su perfil de X es un cohete despegando hacia el cielo.

Éxitos de DOGE

En estas horas se rescata el trabajo de toda la gente de DOGE: sus presentaciones tuvieron un marco legal adecuado, no como otras iniciativas de la Administración Trump que tropiezan en el Poder Judicial.

Por ejemplo, la Corte Suprema acaba de otorgar a DOGE 2 importantes victorias:

levantó un bloqueo al personal de DOGE para acceder a los sistemas sensibles de la Administración del Seguro Social (SSA), y

anuló un fallo que obligaba a DOGE a entregar información sensible en una demanda de registros.

Las decisiones se producen tras el colapso público de la relación de Trump y Musk, rostro de DOGE durante meses.

katie y musk.jpg Katie Waldman Miller y Elon Musk.

En el caso de la Seguridad Social, los supremos revocaron la orden de un juez federal con sede en Maryland que impedía a DOGE husmear en los sistemas de la SSA que contienen información de identificación personal, incluidos números de Seguridad Social, registros médicos y de salud mental, datos bancarios e historial de ganancias.

El desafío a la capacidad de DOGE de husmear en los sistemas de la SSA provino de una coalición de sindicatos gubernamentales, respaldados por el grupo jurídico de tendencia izquierdista Democracy Forward, que obtuvo el favor de la jueza federal de distrito Ellen Hollander (ahora revocado).

En el otro caso, DOGE había pedido a los jueces que revocaran la orden de un juez que obligaba a DOGE a proporcionar información 'sensible'. El juez federal de distrito Christopher Cooper, designado por Barack Obama, ordenó la publicación de todas las recomendaciones que DOGE hizo a diversas agencias federales, además de otros documentos internos.

Pero la Corte Suprema limitó el alcance de la FOIA (Ley de Libertad de Información) en los temas de DOGE, que podrá mantener en secreto su funcionamiento interno .

Retirarse con triunfos judiciales importantes es decisivo para todo el equipo DOGE, comenzando por el propio Trump, y Harris, obviamente, antes de definir lo que vendrá.

