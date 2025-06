Bullrich defendió al policía que hirió al niño Thiago Correa: "Los responsables son los delincuentes"

"Son ellos los que generaron la acción del tiro, saliendo a matar en banda", afirmó. "Es una causalidad, porque estos 4 delincuentes salieron a robarle la vida a Thiago y a Facundo", dijo la funcionaria.

Dijo, en cambio, que la actuación de Fajardo fue una "acción de legítima defensa" porque "se defendió de la posibilidad de que lo maten a él y a su mamá", que lo había acompañado a que tome el colectivo rumbo a su puesto de trabajo.

Bullrich dijo que, por el contrario, la de los delincuentes fue una "acción ofensiva, de agresión, de intentar la muerte" cuya consecuencia es la situación del niño de 7 años. "Para nosotros el que sale con un arma a robar, sale a matar. Hoy ellos son los responsables directos de lo que le está pasando a Thiago", remarcó.

Bajo ese prisma, la ministra anticipó que el Gobierno se presentará ante la justicia para solicitar el cambio de carátula para que se investigue no la tentativa de robo a mano armada sino una "tentativa de homicidio" por parte de los delincuentes.

Insistió en que el episodio "no lo produjo Facundo". "Esta es nuestra doctrina: del lado de la gente de bien y no de estos delincuentes que salieron a matar sin importarles nada", dijo.

Embed “Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago son los delincuentes”



Así lo señaló hace instantes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.



https://t.co/0Rj75yqqew#Anoticias #LaMatanza pic.twitter.com/YXU8DvcIuW — Almafuerte Noticias (@AnoticiasOK) June 6, 2025

Consultada sobre el disparo que impactó en la cabeza del niño, la ministra admitió que aún no está confirmado si provino del arma del efectivo, aunque señaló que "es probable".

“Es difícil poder analizar qué pudo haber sucedido con ese tiro, pero es muy probable que haya salido del arma del ayudante Aguilar Fajardo. No lo tenemos confirmado todavía, pero lamentablemente una de las balas siguió su recorrido. Eso no demuestra que no está capacitado. Era de noche, en una zona muy peligrosa”, dijo.

Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, consideró que "cualquier posición jurídica entiende razonablemente que estamos hablando de un caso de legítima defensa y/o cumplimiento del deber del policía, con lo cual deberían exonerarlo de una pena".

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 22:30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Fabián y su hijo Thiago Correa esperaban el colectivo cuando, según la reconstrucción de los investigadores, un agente de la Policía Federal Argentina fue abordado por cuatro delincuentes armados.

El efectivo estaba vestido de civil y fuera de servicio. Se identificó como personal policial, sacó su pistola reglamentaria y comenzó a disparar. En ese tiroteo, una bala impactó en la cabeza de Thiago, a quien su papá había alzado sobre sus hombros mientras esperaban el colectivo para ir a lo de la madre del menor.

En cuanto a los delincuentes, uno resultó abatido mientras otros 2 fueron heridos. El 4to criminal se dio a la fuga.

