Histeria británica: "Alemania está construyendo un ejército grande y aterrador"

La brigada blindada, que alcanzará los 5.000 efectivos en 2027, es el primer despliegue permanente de Alemania en el extranjero desde la 2da. Guerra Mundial. También es la señal más clara del giro extraordinario dado por un país que aprovechó al máximo el dividendo de la paz después de 1990, refugiándose bajo la protección estadounidense mientras su propio ejército se debilitaba y sus lazos comerciales con Rusia se fortalecían. La decisión sobre Lituania se tomó en 2023 como parte del 'Zeitenwende', o "punto de inflexión", en la política de seguridad instigada por Olaf Scholz, el entonces canciller, tras la invasión rusa de Ucrania. El derroche de 100.000 millones de euros (US$114.000 millones) ha otorgado a Alemania el 4to. mayor presupuesto de defensa del mundo, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Hay más por venir (...) el nuevo gobierno planea aumentar aún más el gasto en defensa. De hecho, el rearme se convertirá en su misión principal. Friedrich Merz, el canciller, dice que pretende hacer de la Bundeswehr el "ejército convencional más fuerte de Europa". También ha señalado que Alemania se adherirá a un nuevo objetivo de gasto en defensa a largo plazo de la OTAN del 3,5% del PIB + el 1,5% para infraestructura relacionada (...) un total que se traduciría en 215.000 millones de euros al año al nivel de producción actual. (Después de la cumbre de la OTAN se presentará un presupuesto). Al igual que los lituanos, casi todos los aliados de Alemania están encantados con el tardío compromiso del país con la seguridad europea. De manera vacilante, y no sin un grado de tormento históricamente influido, los propios alemanes también están llegando allí.

El fondo del Sr. Scholz ha "rellenado en gran medida los baches", como lo expresó el general Carsten Breuer, jefe de las fuerzas armadas, pero aún queda mucho por hacer. La próxima ola de gasto tendrá como objetivo reforzar el papel de Alemania como columna vertebral de la OTAN. Las prioridades incluyen reforzar la defensa aérea, reabastecer las reservas de munición y desarrollar capacidades de ataque de precisión de largo alcance.

alemania armas 1.webp Armamento alemán enviado a Ucrania.

Las dificultades

Las prioridades de los funcionarios son claras. "El tiempo apremia", afirma el general Alfons Mais, comandante del ejército, animando a la industria de defensa alemana a centrarse en la producción en masa. Los expertos se muestran escépticos ante la posibilidad de desarrollar una industria nacional o europea a expensas de soluciones prefabricadas de otros países, como Estados Unidos, en nombre de la "autonomía estratégica". «Si nos enfrentamos a retrasos o dificultades de entrega en casa», afirma el general Mais, «es mejor adoptar un enfoque más amplio y analizar quién puede cumplir».

A algunos les preocupa que Alemania no esté aprendiendo de Ucrania, con sus enjambres de drones y campos de batalla 'transparentes'. "La tecnología en Alemania es asombrosa", dice Nico Lange, ex funcionario del Ministerio de Defensa. "Pero el lado político no sabe cómo usarla". Nadie quiere pelear la última guerra acumulando arsenales de drones que rápidamente se vuelven obsoletos. Pero los planificadores también deben asegurarse de que Alemania no dependa demasiado de los sistemas heredados. "Necesitamos una industria impulsada por el mercado que innove, fracase en un lugar y tenga éxito en otro, utilizando capital privado", dice Gundbert Scherf, codirector ejecutivo de Helsing, una startup enfocada en sistemas terrestres, aéreos y marítimos habilitados por inteligencia artificial .

Modernizar la Bundeswehr también implica abordar una burocracia de planificación y adquisiciones lenta. Cuando el Sr. Merz propuso su cambio al freno de la deuda, afirmó que haría "lo que fuera necesario" para proteger la paz y la libertad en Europa. Sin embargo, abrir primero el grifo del dinero inevitablemente reduce la presión para la reforma, señala Claudia Major, del German Marshall Fund, un grupo de expertos. La oficina federal de auditoría de Alemania solicitó recientemente "cambios de gran alcance" en una Bundeswehr que, según afirmó, se había vuelto demasiado administrativa. Muchos expertos comparten este análisis. "Las adquisiciones tardan demasiado", lamenta el general Mais. "Firmar un contrato es una cosa, entregar los fondos a las tropas es otra". (...)

Superar estos obstáculos recae en Boris Pistorius, el ministro de Defensa, cuya franqueza lo ha convertido en el político más popular de Alemania. A pesar de ello, no todos están convencidos de que tenga la paciencia necesaria para lidiar seriamente con la burocracia de la Bundeswehr. (...) Una nueva ley, la imperiosamente llamada Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz (Ley de Aceleración de la Planificación y las Adquisiciones), pretende flexibilizar algunas regulaciones. Pero modificar el sistema podría no ser suficiente.

alemania tanque.webp Tanque pesado alemán.

Servicio Militar

¿Están los alemanes preparados para volverse 'kriegstüchtig', o "listos para la guerra", tal como ha exigido el Sr. Pistorius? Paranoico por reabrir las divisiones sociales de los años de la covid-19 en un país que mantiene un escepticismo sobre la fuerza militar, el Sr. Scholz fue cauto en su retórica y vacilante en su ayuda a Ucrania; el Sr. Merz adopta un tono más agudo. Persisten vestigios de la antigua actitud, como las prohibiciones autoimpuestas en docenas de universidades de aceptar dinero del gobierno para investigación militar. A la Sra. Major le preocupa que si Ucrania se ve obligada a un "alto el fuego sucio", el impulso de los últimos años pueda desperdiciarse a medida que cobran fuerza los llamamientos a la diplomacia y la distensión con Rusia.

Hasta ahora, quizás porque eludir el freno de la deuda ha permitido a Alemania evitar el dilema de las armas vs. la mantequilla, los votantes han respaldado en gran medida los cambios. La actitud hacia el ejército también está cambiando. Los soldados se maravillan de la estima que ahora encuentran en la vida diaria. "A veces, cuando estoy en la calle, la gente me para para decirme: 'Gracias por su servicio', ¡como en Estados Unidos!", exclama un cadete.

Una prueba más complicada llegará cuando Alemania inicie un debate serio sobre la restauración del servicio militar obligatorio, suspendido bajo el mandato de Angela Merkel en 2011. La Bundeswehr está teniendo dificultades para superar los 180.000 efectivos, muy por debajo del objetivo actual de 203.000, que probablemente se levantará tras la cumbre de la OTAN . Dados los compromisos de Alemania con la OTAN, el general Breuer cree que Alemania necesitará 100.000 soldados adicionales, incluyendo reservistas, para 2029.

Por ahora, el gobierno del Sr. Merz espera lograrlo con cuestionarios obligatorios para los hombres de 18 años (una extensión para las mujeres requeriría una reforma constitucional). Esto al menos dará tiempo para reconstruir los barracones en ruinas de Alemania y contratar a los instructores militares que necesita un ejército más grande. Pero casi nadie cree que se pueda evitar un elemento de obligatoriedad. "Estoy absolutamente convencido de que tendremos este debate", afirma el general Mais. Las encuestas muestran que la mayoría de los alemanes están a favor de restablecer el servicio militar obligatorio; previsiblemente, el apoyo es menor entre los jóvenes. (...)".

