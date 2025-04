Es un hecho: China y Corea del Norte en Ucrania y la OTAN también

image.png Uno de los ciudadanos chinos capturados en Donetsk por Ucrania, que lucha del bando de Rusia.

El líder ucraniano reveló publicamente que la Inteligencia de Kiev había identificado a 155 ciudadanos chinos que habían firmado contratos con las fuerzas armadas de Rusia para luchar en Ucrania. Además afirmó que creía que “la cifra real era mucho mayor”.

China "dio algún tipo de mando" a los que ahora luchan por Rusia, dijo Zelensky en la sesión informativa.

Asimismo, Zelensky dijo que considera que Pekín debió ser consciente de que algunas personas se unían al ejército de otro país a cambio de un pago.

Sabemos que ellos [China] lo sabían Sabemos que ellos [China] lo sabían

"Sabemos que se trata de ciudadanos chinos, que están luchando contra nosotros, u tilizando armas contra los ucranianos en el territorio de Ucrania. Su motivación, dinero o no, política, etcétera, todavía no se me conoce. Pero se sabrá", sentenció Z<elensky,

Por el momento se desconoce si son mercenarios que se enlistaron por su propia cuenta, o bien, los ha enviado China extraoficialmemte para respaldar a Rusia, su socio comercial.

También existen rumores de la presencia de soldados norcoreanos junto a las filas rusas en Ucrania. Tales sospechas se han avivado en el último tiempo debido a que la OTAN confirmó el despliegue militar de Corea del Norte en Rusia.

Ucrania no puede denunciar a China si acepta a la OTAN en Kiev

Actualmente en la frontera rusa con Ucrania hay unos 3000 soldados norcoreanos para respaldar a Putin en su actual conflicto y para dar un contundente mensaje a los aliados europeos que se ciñen sobre sus fronteras.

"Los aliados tienen pruebas confirmadas de un despliegue de tropas de la República Popular Democrática de Corea en Rusia", confirmó en octubre del 2024 la portavoz de la OTAN, Farah Dakhlallah.

Pero los aliados de la OTAN no deberían poner un grito en el cielo porque China o los norcoreanos hayan puesto sus narices en Ucrania, cuando ellos también han desplegado tropas de élite en Kiev, o al menos eso lo ha revelado una filtración del Pentágono.

image.png Tropas polacas y de otros países de la OTAN participaban en unas maniobras militares en Korzeniewo (Polonia). (AP/ LAPRESSE)

Una reciente fuga de documentos clasificados del Pentágono ha puesto de manifiesto que 5 países de la OTAN han desplegado fuerzas en Ucrania.

Los cinco países señalados son Reino Unido, Letonia, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. La filtración expuso que Londres desplegó 50 tropas de élite.

Más noticias en Urgente24:

Paro general de la CGT: Qué panorama tendrás el jueves desde temprano

Viernes 11/04: Habria fumata blanca con el FMI (y octubre feliz)

¡Maracanazo de Central Córdoba! Venció a Flamengo en Brasil e hizo historia

"No estamos seguros de ganar porque los libertarios nos dividieron el voto: podría ganar el PJ"