Ridículo Donald Trump: Las 'tierras raras' de Ucrania son mínimas

ucrania.jpg Minerales estratégicos en Urania.

"Un disparate"

Andrew Topf en Oilprice.com/:

"USA está interesado en la enorme riqueza mineral de Ucrania (incluidas 'tierras raras', litio y titanio) como una forma de recuperar la ayuda relacionada con la guerra.

Los expertos advierten que los depósitos de 'tierras raras' de Ucrania están sobrevalorados, obsoletos y en gran medida inaccesibles.

A pesar de los riesgos y los rendimientos limitados, un acuerdo de minerales a cambio de reconstrucción parece estar avanzando.

USA deposita sus esperanzas en recuperar los gastos incurridos en Ucrania durante su guerra con Rusia aprovechando el enorme potencial mineral del país, incluido el desarrollo de depósitos de tierras raras.

El problema con este acuerdo es doble:

los depósitos en cuestión están en su mayoría dentro de territorio ocupado por Rusia; y

las tierras raras son difíciles de encontrar agrupadas en cantidades económicas, y aún más difíciles de separar en óxidos de tierras raras, que se utilizan en todo, desde teléfonos celulares hasta vehículos eléctricos y armamento de alta tecnología.

(…) Según Al Jazeera, se crearía un Fondo de Inversión para la Reconstrucción, que utilizaría los ingresos generados por los recursos naturales de Ucrania para reinvertir en la reconstrucción luego de más de 3 años de intensa guerra.

Ucrania aportaría al fondo el 50% de los ingresos procedentes de recursos estatales. Se desconoce de dónde provendría la mitad restante ni cuánto control ejercería USA sobre los fondos, afirma Al Jazeera, añadiendo que USA apoyará los esfuerzos de Ucrania por lograr una paz duradera, pero no ofrece garantías directas de seguridad. (N. de la R.: Financial Times coincide).

(...) ¿Qué minerales tiene Ucrania?

Según el Ministerio de Economía de Ucrania, el país posee yacimientos de 22 de los 34 minerales clasificados como críticos por la Unión Europea.

Estos minerales críticos, cuyas reservas representaban aproximadamente el 5% del suministro mundial en 2022, incluyen metales preciosos y no ferrosos, ferroaleaciones y minerales como titanio, circonio, grafito y litio.

Ucrania tiene aproximadamente 500.000 toneladas de reservas de litio, lo que la convierte en uno de los mayores depósitos de este metal para baterías de Europa.

En cuanto a las 'tierras raras', según The Independent, Ucrania posee elementos como

lantano y cerio , utilizados en televisores e iluminación;

, utilizados en televisores e iluminación; neodimio , empleado en turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos; y

, empleado en turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos; y erbio e itrio, cuyas aplicaciones abarcan desde la energía nuclear hasta los láseres.

Una investigación financiada por la UE también indica que Ucrania posee reservas de escandio, un mineral de alto precio, pero los datos son confidenciales.

(...) Zelensky lleva años intentando explotarlos. Según informes, ofreció a inversores externos exenciones fiscales y derechos de inversión para ayudar a extraer estos minerales en 2021, pero la guerra estalló 1 año después. (…)

Sin embargo, a pesar de todo el revuelo en torno a las tierras raras en Ucrania, el país ni siquiera figura entre los 12 países con mayores reservas de minerales de tierras raras, según el Servicio Geológico de USA.

Estos países son, en orden, China, Brasil, India, Australia, Rusia, Vietnam, USA, Groenlandia, Tanzania, Sudáfrica, Canadá y Tailandia.

Según IEEE Spectrum , Ucrania no posee tierras raras explotables. La publicación cita a Erik Jonsson, geólogo sénior del Servicio Geológico de Suecia, quien afirma que existen 4 zonas con importantes depósitos de 'tierras raras' y 4 depósitos ligeramente mayores: Yastrubetske, Novopoltavske, Azovske y Mazurivske.

Todos menos 1 están dentro de la zona que actualmente controlan los rusos.

El otro problema es identificar el tamaño de los depósitos. Si bien se dispone de cifras, no existe un esquema detallado de cómo se obtuvieron, y se cree que provienen de la era soviética, remontándose a la década de 1960.

tierras-raras-geopolitica-recursos-naturales.jpg “Si quieres minerales críticos, Ucrania no es el lugar para buscarlos. Es una fantasía”.

"Los depósitos de tierras raras no parecen tan relevantes", concluye Jonsson. "Es decir, yo no los buscaría".

2 de los depósitos están dominados por un mineral llamado britolita, señala, lo cual no es deseable porque no se ha procesado para 'tierras raras', lo que significa que prácticamente no existe química ni equipo de proceso.

Jack Lifton, presidente ejecutivo del Critical Minerals Institute, es más mordaz en sus críticas.

“Si quieres minerales críticos, Ucrania no es el lugar para buscarlos. Es una fantasía”, dice. “Esto no tiene sentido. Hay otros planes en marcha. No puedo creer que alguien en Washington crea que tiene sentido obtener 'tierras raras' en Ucrania”. (…)

La extracción de elementos de 'tierras raras' es bastante sencilla, pero separar y extraer un solo elemento de 'tierras raras' requiere mucho tiempo, esfuerzo y experiencia.

Según un experto, el mineral se muele primero mediante trituradoras y molinos rotatorios. La separación magnética y la flotación producen el producto comercializable de menor valor en la cadena de suministro de tierras raras: el mineral concentrado. Los equipos de molienda (trituradoras, molinos, dispositivos de flotación y separadores electrostáticos) deben configurarse para adaptarse al tipo de mineral que se extrae. Cada mineral responde de la misma manera.

El siguiente paso es extraer químicamente las 'tierras raras' mixtas del mineral concentrado (cons) mediante procesamiento químico. Las cons deben someterse a un tratamiento químico para permitir una mayor separación y mejoramiento de las tierras raras. Este proceso, llamado craqueo, incluye técnicas como la tostación, la fusión salina o cáustica, la sulfuración a alta temperatura y la lixiviación ácida, que permiten disolver las tierras raras presentes en un concentrado. Esto separa las tierras raras mixtas de cualquier otro metal que pueda estar presente en el mineral. El resultado serán tierras raras aún mezcladas.

(…) Los elementos tienen un peso atómico tan cercano que cada uno de estos procesos implica múltiples etapas para completar la separación. En algunos casos, se requieren cientos de tanques con diferentes soluciones para separar un elemento de 'tierras raras'. (…)

El análisis de The Guardian dijo que la Administración Trump parece lista para llegar a un acuerdo con Rusia que ofrece 2 precios para detener su guerra con Ucrania: concesiones políticas y militares de Ucrania, así como un escape del aislamiento internacional que comenzó después de su invasión a gran escala en 2022."

