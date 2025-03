Apple TV+ estrenó la miniserie que arrasa en la crítica con 10 episodios

IndieWire la compara con el mejor viaje de estudios de la historia: "Es una comedia en la que el espectador se siente como si estuviera en el mejor viaje de estudios de la historia". Y es cierto, a medida que vas viendo los episodios, te das cuenta de que, aunque todo es un desastre, es el tipo de desastre que te engancha y no podés dejar de mirar. Pero no todo son flores. Slant da una opinión un poco más crítica: "Puede que no sea el tipo de arte prestigioso que Matt anhela, pero es exactamente el tipo de show que Hollywood, en la era del streaming, sabe hacer".

Lo que queda claro, entonces, es que la serie tiene una dosis justa de crítica, humor y situaciones ridículas. A lo largo de los episodios, vas a estar riéndote de los personajes, pero también vas a estar pensando sobre cómo se están produciendo hoy las series y películas. ¿Será este el futuro de Hollywood? El estudio lo pone en duda, pero con muchísima diversión. Si te gustan las series que se ríen de sí mismas, no te la podés perder en Apple TV+.

