Mundial 2026: La participación de Irán y Venezuela peligra por prohibición de Donald Trump

image.png Salomón Rondón, ex River, es el arma letal de Venezuela.

Ambos seleccionados se encuentran en la lista roja de naciones que tendrían prohibido el ingreso total a Estados Unidos, o sea, nadie de las nacionalidades del listado rojo puede entrar. Los 11 países a los que se les prohibiría la entrada son: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. De este listado Irán ya clasificó y Venezuela tiene grandes chances, el resto se divide entre países ya eliminados o escasas posibilidades de llegar al Mundial 2026.

image.png Donald Trump, 47º presidente de los Estados Unidos, y encargado de volver a mezclar el fútbol y la política.

Los otros listados de Donald Trump

Pero este no es el único listado de países que sufrirían algún tipo de restricción, sino que se encuentra el color naranja, con una gran restricción de ingreso (estos países no tendrían restricción total pero sí muy alta), y el amarillo con un visado solo de 60 días para resolver problemas y luego irse, pero no se los darían a todos los ciudadanos, sino que a los que justifiquen debidamente el ingreso.

El listado naranja está formado por: Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur, Turkmenistán. Mientras que el amarillo estaría formado por: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, República del Congo, Republica Democrática del Congo, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Santo Tomé y Príncipe, Vanuatu, Zimbabwe.

Veremos cuáles son los listados finales una vez que el documento pase por las manos de Donald Trump y sus asesores. Lo cierto que, si bien para el Mundial 2026 falta más de un año hay que ir abriendo el paraguas de antemano, porque, aunque la FIFA mire para el otro lado, la pelota siempre estuvo manchada con la política.

