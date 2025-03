Elecciones en CABA: LLA y el PRO como protagonistas (y el peronismo agradece)

Tras el cierre oficial de las listas, los libertarios ya tienen el plan a seguir para Adorni: arrancará con caminatas por toda la Ciudad, en las que estará acompañado por el resto de los candidatos de LLA porteña y llevará consigo la "motosierra de Milei a la Ciudad", no solo como un poderoso símbolo sino como su eslogan central. Además, no escatimará las críticas al actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su floja gestión.

El peronismo agradece

En el medio está el kirchnerismo, que celebra este enfrentamiento porque ve la chance de poder ganar por primera vez en la Ciudad Capital. Ese desafío estará a la cabeza del radical Leandro Santoro, quien en silencio viene recorriendo la CABA hace casi un año y en buena parte de las encuestas porteñas, tiene buenas mediciones.

Aún así, Santoro tiene que enfrentar las trabas de su propia interna peronista, que también impactará en sus votos: la candidatura de Juan Manuel Medina, con quien hasta el cierre de esta nota continuaban las negociaciones para definir si finalmente se presentaban en una lista de unidad.

También está el candidato peronista por el espacio Principios y Valores de Guillermo Moreno, Alejandro Kim, pero desde el entorno de Santoro dudan de que el impacto negativo en sumatoria de votos sea realmente significativo por la mala imagen del ex secretario de Comercio nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Horacio y Ramiro, dos problemas

A la contienda electoral se suman dos actores que perjudicarán en las urnas a ambos partidos políticos.

Horacio Rodríguez Larreta competirá y encabezará la lista de Volvamos Buenos Aires. Varios votantes amarillos tienen un buen recuerdo del ex jefe de gobierno porteño, y ante la cuestionable gestión de Jorge Macri, apelarán a la nostalgia de que todo pasado fue mejor y probablemente le darán su voto. Esto impactará en la urna del PRO.

De todos modos, los violetas también están en aprietos y su problema se llama Ramiro Marra. Expulsado injustamente según aseguran algunos miembros que siguen dentro de La Libertad Avanza, Marra agruparía un caudal de votos importantes que se le restará a la lista que lidera el vocero presidencial.

Caruso Lombardi, la sorpresa

Y como si faltara algo más para lo que será esta atípica e intensa elección, se le suman dos perlitas que le darán color, polémica y por qué no, diversión, a la contienda del próximo 18 de mayo en la Ciudad.

Dice el dicho que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, y para los libertarios "los kukas son ladrones". Por eso, el liberal Yamil Santoro ejecutó una insólita jugada y presentó como cabeza de lista Unión Porteña Libertaria a su hermano Leandro Santoro, homónimo del candidato que representa al peronismo en la nómina de "Es Ahora Buenos Aires". Sumado al increíble parecido logo con el de Unión por la Patria, el liberal republicano buscará confundir al electorado y así 'afanar' un par de votitos.

Por último, también habrá espacio para el mundo del deporte en la elección porteña. Enojado por el espacio que no le dieron en las listas del PRO, el diputado nacional Oscar Zago presentó al entrenador Ricardo Caruso Lombardi como cabeza de lista del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). "Para mi es algo nuevo, muchas cosas pasaron en mi vida que sentí que necesitaba un cambio. Oscar me habló, me dijo que me la juegue. Es el momento de pegar un saltito", dijo Caruso al confirmar su candidatura.

Cierre de listas

La lista del PRO la encabeza la diputada nacional Silvia Lospennato, y estará acompañada por los dirigentes: Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto, Rocío Figueroa y Waldo Wolff. Ya hay críticas de los libertarios, que a través de la militancia digital ya ironizan con las caras repetidas que integran las listas y chicanean con la supuesta renovación del PRO que muchos amarillos venían prometiendo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1905806733928239297&partner=&hide_thread=false Hace más de 15 años que te acompaño en el PRO, el partido que fundaste para transformar primero la Ciudad y luego toda la Argentina.



Gracias al PRO la Ciudad de Buenos Aires siempre fue ese oasis amarillo en medio de la decadencia kirchnerista que se extendió a lo largo y ancho… pic.twitter.com/IMzL71BGaB — Silvia Lospennato (@slospennato) March 29, 2025

Por la LLA será el vocero presidencial Manuel Adorni quien pondrá la cara para pelearle al PRO la Ciudad, y estarán también Solana Pelayo (directora del Banco Nación), Nicolás Pakgojz , Andrea Freguia, y un hombre de Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza. También le dieron el lugar 8 a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, aún cuando buena parte del partido violeta en la Ciudad ya no la quiere dentro de las filas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1906105179507654891&partner=&hide_thread=false Agradezco enormemente al Presidente Javier Milei por confiar en mi. Voy a representar las ideas de la libertad en la Ciudad de Buenos Aires, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante devolviéndole a los porteños lo que es de ellos.



Porque lo único que importa… pic.twitter.com/yt9rLKpa6d — Manuel Adorni (@madorni) March 29, 2025

En el caso de Es Ahora Buenos Aires encabezará la lista el radical y simpatizante del peronismo/kirchnerismo, Leandro Santoro. Lo acompaña como segunda en la lista la vice decana de medicina de la UBA, Claudia Viviana Negri.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SantoroLeandro/status/1906126667786928639&partner=&hide_thread=false Les quiero compartir quiénes me van a acompañar en este nuevo espacio que construimos para defender la Ciudad. Es Ahora Buenos Aires.



(Abro hilo) — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) March 29, 2025

Otra lista con un nombre importante es la de Volvamos Buenos Aires, que encabezará el ex Jefe de Gobierno porteño y ex precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. En su lista hay caras conocidas del PRO de CABA como Guadalupe Tagliaferri y Emma Ferrario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1905669997965574293&partner=&hide_thread=false Volvamos Buenos Aires



Ya me conocés. Soy Larreta. Me llena de entusiasmo volver con una lista de personas valiosas y comprometidas con la ciudad que nos merecemos.



Hoy les presento a la candidata número dos y al candidato número tres. Dos grandes amigos, a quienes quiero y… pic.twitter.com/GbWt3Iq1Qx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 28, 2025

Una lista que sorprendió fue la de Evolución (UCR), ya que el senador y presidente del radicalismo, Martín Lousteau, decidió dar un paso al costado y darle paso a caras nuevas y, en efecto, más jóvenes. La lista la encabezará Lucille Levy, acompañada de Facundo Cedeira, Jessica Barreto, Josías Vázquez y Manuela Ludueña Senlle.

Por el lado del liberalismo rebelde está la lista de Libertad y Orden, que encabezará el legislador porteño y co fundador de LLA, Ramiro Marra. En el entorno de Marra están confiados en la buena elección que hará una de las víctimas de la guillotina de Karina Milei. Lo acompañarán Nabila Michitte, Eduardo Del Piano, Antonella Santagada, Facundo Velastiqui y Abril Benegas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1905409794191634770&partner=&hide_thread=false Chorros por todos lados, basura en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos extorsionadores, villas que esconden narcotraficantes, fisuras durmiendo en la calle. BASTA de todo eso.



El Kirchnerismo no es opción, es hora de recuperar la LIBERTAD y el ORDEN en nuestra Ciudad. pic.twitter.com/QYmWZsvmxU — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) March 28, 2025

Respecto de la lista Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno, la encabezará Alejandro Kim, un dirigente popular en redes sociales conocido por ser “un coreano peronista”. Además integran la lista: Nydia Lirola, Raúl Vázquez, Noemí Nobrega, Roberto Couto y María Florencia Moreno (hija de Guillermo Moreno).

Otros que darán pelea son los del Frente de Izquierda, su lista la encabeza la diputada nacional Vanina Biasi, quien en el último año ha tenido fuertes discursos contra el gobierno nacional. Con ella estará el joven y mediático dirigente Luca Bonfante, la ya conocida Celeste Fierro, Pablo Almeida y Mercedes Trimarchi.

Los 'lilitos' también tendrán su lista. Por ello, la Coalición Cívica ARI competirá con Paula Oliveto a la cabeza, en compañía de Fernando Sánchez, María Pace Wells, Federico Esswein, Carolina Maccione y Juan Francisco Rosati.

La perla deportiva la tiene la lista del Mivimiento Integración y Desarrollo (MID), que la encabezará el polémico director técnico Ricardo Caruso Lombardi. Lo acompañarán en la aventura Sandra Lorena Saravia, Miguel Ángel Arancio, Agustina Villar, Pablo César y Luciano Testori Schroeder.

También competirán con sus listas los partidos: Nuevo MAS, Remedios para CABA y Confluencia por la Unidad y la Soberanía.

