Hillary Clinton contra Donald Trump: "No me molesta la hipocresía sino la estupidez"

En lugar de trabajar con el Congreso para modernizar el presupuesto militar a medida que cambian las amenazas, el Presidente está despidiendo generales sin una justificación plausible. 5 ex secretarios de Defensa, republicanos y demócratas, advirtieron que esto "dañaría a nuestro ejército compuesto exclusivamente por voluntarios y debilitaría nuestra seguridad nacional". Los despidos también afectan a las agencias de inteligencia. Como lo expresó un ex agente de alto rango: "Nos estamos disparando en la cabeza, no en el pie". No es nada inteligente.

Si son tan imprudentes con el poder militar de USA, no es sorprendente que estén destruyendo su poder diplomático. Como ex secretaria de Estado, estoy particularmente alarmada por el plan de la Administración de cerrar embajadas y consulados, despedir diplomáticos y eliminar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Permítanme explicar por qué esto es importante, porque el impacto de la diplomacia a menudo no es tan reconocido como el de los tanques y los aviones de combate.

pentagono.jpeg Según Hillary Rodham Clinton, hay malestar en el Pentágono con decisiones de Donald Trump.

La diplomacia

He visitado 112 países y he viajado casi 1 millón de millas (1.609.344 Km) como principal diplomática de USA. Vi de primera mano el valor de tener presencia en el extranjero. El ejército estadounidense sabe desde hace mucho tiempo que nuestras tropas deben estar posicionadas estratégicamente para proyectar poder y responder rápidamente a las crisis. Lo mismo ocurre con nuestros diplomáticos.

Nuestras embajadas son nuestros ojos y oídos y nos proporcionan información crucial para la toma de decisiones políticas en nuestro país. Son la base de las operaciones que nos mantienen seguros y prósperos, desde el entrenamiento de fuerzas antiterroristas extranjeras hasta el apoyo a empresas estadounidenses en nuevos mercados.

China entiende la importancia de una diplomacia bien posicionada. Por ello, ha abierto más embajadas y consulados alrededor del mundo y ahora tiene más que USA. La retirada de la Administración Trump dejará el camino libre para que Beijing amplíe su influencia sin oposición.

Los diplomáticos ganan amigos para USA, evitando que quedemos aislados en un mundo competitivo. Así fue como pudimos conseguir apoyo en la ONU para imponer sanciones devastadoras al programa nuclear de Irán y obligar a Teherán a detener su avance hacia una bomba atómica, algo que la retórica vacía de Trump no logró hacer. (Por cierto, incluso él recortó la financiación a los inspectores que monitorean las instalaciones nucleares iraníes. Estúpido.)

La diplomacia ofrece una buena relación calidad-precio, especialmente cuando se compara con la acción militar. Evitar las guerras es más barato que librarlas. El propio exsecretario de Defensa de Trump, Jim Mattis, un general de 4 estrellas de la Marina, dijo al Congreso: "Si no financian completamente el Departamento de Estado, voy a tener que comprar más municiones".

Nuestra ayuda al desarrollo siempre ha sido una pequeña parte del presupuesto federal, pero tiene un impacto desproporcionado en la estabilidad internacional, especialmente cuando se combina con una diplomacia eficaz. Cuando los dólares estadounidenses ayudan a contener una hambruna, un brote epidémico, responder a un desastre natural o abrir escuelas, ganamos corazones y mentes que de otra manera podrían sentirse atraídos por terroristas o rivales como China. Redujimos los flujos migratorios y fortalecimos a los gobiernos aliados que podrían colapsar.

Departamento de Estado de Estados Unidos. "La diplomacia ofrece una buena relación calidad-precio, especialmente cuando se compara con la acción militar. Evitar las guerras es más barato que librarlas."

Estúpido y peligroso

No quiero dar la impresión de que la política exterior estadounidense sea perfecta o fácil. Liderar es difícil. Pero nuestra mejor oportunidad de hacer las cosas bien y mantener el país seguro es fortalecer nuestras instituciones, no destruirlas. Deberíamos invertir en los patriotas que sirven a nuestro país, no atacarlos.

Las reformas inteligentes pueden hacer que las agencias federales, incluido el Departamento de Estado y USAID, sean más eficientes. Durante la Administración Clinton, mi esposo implementó la iniciativa 'Reinventar el Gobierno', liderada por el vicepresidente Al Gore, para agilizar la burocracia, profesionalizar la fuerza laboral y ahorrar miles de millones de dólares. En muchos sentidos, fue lo opuesto al enfoque destructivo de la Administración Trump. Hoy no están reinventando el gobierno; lo estan demoliendo.

Todo esto es estúpido y peligroso. Y ni siquiera he mencionado el daño que está haciendo Trump al aliarse con dictadores como Vladimir Putin, al destruir alianzas que amplían nuestro alcance y comparten nuestras cargas, y al erosionar nuestra influencia moral al socavar el estado de derecho en nuestro país. O cómo está arruinando nuestra economía y aumentando nuestra deuda nacional.

Los propagandistas de Beijing y Moscú saben que estamos en una competición global sobre qué sistema de gobierno prevalecerá. Los líderes y la gente de todo el mundo están observando para ver si la democracia aún puede brindar paz y prosperidad, o si ni siquiera puede funcionar. Si USA se gobierna como una república bananera, con una corrupción rampante y un líder que se pone por encima de la ley, perderemos esta carrera. Y también perderemos los valores que hicieron a USA único e indispensable.

Si hay una estrategia detrás de esto, no sé cuál es. Tal vez Trump quiera volver al siglo XIX, al concepto de 'esferas de influencia'. Quizás simplemente está lleno de rencores personales y no está preparado en absoluto. Como hombre de negocios, llevó a la quiebra sus casinos en Atlantic City. Ahora está metido en un juego de apuestas con la seguridad nacional de USA. Si esto continúa, un error en un mensaje grupal será el menor de nuestros problemas, y todos los emojis de puños y banderas del mundo no podrán salvarnos.

