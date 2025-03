BCRA: Crecen las ventas (-US$ 192 M) y las reservas perforaron los US$26.000 M

Las #Reservas terminaron en u$s 25.775 millones

En el día bajan u$s 447 millones

En el mes caen u$s 2.220 millones

En el año disminuyen u$s 3.832 millones



Hoy el BCRA vendió u$s 192 millones pic.twitter.com/OjHtAHWEiS