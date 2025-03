Licitación: El Tesoro pisa fuerte y ofrece instrumentos atados al dólar

“Lo que vimos esta semana fue una fuerte salida de bonos a tasa fija en pesos, acompañada por una demanda significativa de títulos atados al dólar”, detallaron desde la firma. Y agregaron: “No es un problema de riesgo crediticio, sino de credibilidad del régimen cambiario”.

Reservas en retroceso y mirada puesta en el BCRA

La movida se produce en momentos donde el BCRA viene acumulando ventas en el mercado cambiario oficial, arrastrando ya siete jornadas consecutivas con saldo negativo, por un total de US$ 1.313 millones. Se trata de la mayor racha vendedora desde las 14 ruedas seguidas de junio y julio del año pasado.

En lo que va de marzo, el rojo cambiario del MULC alcanza los US$ 689 millones, una dinámica que de sostenerse quebraría una seguidilla de siete meses con saldo positivo. Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas retrocedieron US$ 185 millones, ubicándose en US$ 26.441 millones, el nivel más bajo desde fines de julio de 2024.

Si bien desde que Javier Milei asumió el poder el BCRA logró compras netas por US$ 23.865 millones, las reservas brutas solo aumentaron en US$ 5.233 millones, equivalente a un alza del 24,7%, pasando de US$ 21.208 millones a los actuales US$ 26.441 millones. La brecha entre una cifra y otra se explica, principalmente, por pagos de deuda en moneda extranjera y otros compromisos.

El desafío: Acumular reservas para sostener el plan

Para el economista Gustavo Ber, la clave sigue siendo la misma: “Los inversores siguen atentos a una redefinición del esquema monetario y cambiario. Cualquier plan económico serio debe priorizar la acumulación de reservas, ya que esa es la única forma de garantizar la sostenibilidad del ajuste”.

La emisión de bonos atados al dólar es una señal clara del Tesoro de que reconoce las tensiones, pero también un intento de descomprimir el frente financiero sin ceder a la emisión. En definitiva, el Gobierno se juega una parada clave: superar la licitación sin sobresaltos y, al mismo tiempo, calmar al mercado sin alterar su hoja de ruta.

