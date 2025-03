Plan Andinia pero para palestinos en África aunque Donald Trump insiste con Egipto

La curiosidad es que en 2025 judíos sionistas planifican un Plan Andinia para los palestinos.

La idea de trasladar a la mayoría de los 2 millones de habitantes de Gaza fuera del territorio destrozado fue planteada por primera vez por Trump el mes pasado, como parte de su plan para tomar el control del territorio después de 17 meses de conflicto entre Hamás e Israel.

La agencia Associated Press fue la primera en informar sobre los contactos con los 3 territorios de África Oriental, todos con conflictos civiles y con altos niveles de pobreza, necesitados de alguna ayuda financiera.

África

Los funcionarios israelíes encabezados por el ministro de asuntos estratégicos, Ron Dermer, han sondeado a los gobiernos de Somalia y Sudán, países devastados por la guerra civil, mientras que diplomáticos estadounidenses han estado en contacto con la provincia separatista de Somalilandia, precisan los rumores.

Pero Sudán y Somalia son miembros de la Liga Árabe, que también ha rechazado cualquier desplazamiento.

Un funcionario somalí declaró al Financial Times: "Gaza pertenece a los palestinos y seguirá siendo para ellos. La postura de Somalia al respecto ha quedado bien documentada".

Una fuente dijo que Israel estaba "en conversaciones" con países de todo el mundo, incluidos los de África , sobre la posibilidad de acoger a los habitantes de Gaza, aunque advirtió que las conversaciones "no están tan avanzadas en este momento".

Un funcionario estadounidense informado sobre los contactos iniciales de Washington con la presidencia de Somalilandia dijo que se habían iniciado discusiones sobre un posible acuerdo para reconocer al territorio como un Estado nacional de facto a cambio del establecimiento de una base militar cerca del puerto de Berbera (en la costa del Mar Rojo).

La persona, que describió los contactos como "el comienzo de una conversación", dijo que Washington había planteado la posibilidad de reubicar a los refugiados de USA y Gaza , aunque esa no era la parte más importante de las conversaciones.

Los Estados árabes consideraron el plan una amenaza directa a su seguridad nacional y una violación del derecho internacional. Esta opinión fue especialmente firme en Egipto y Jordania, países que USA mencionó inicialmente como posibles lugares de reasentamiento para los palestinos.

El Ministerio de Defensa de Israel creó el mes pasado una agencia gubernamental para alentar la “emigración voluntaria” de los habitantes de Gaza por tierra, aire y mar.

Según las autoridades sanitarias locales, más de 50.000 personas han muerto en Gaza a causa de la feroz ofensiva militar israelí tras el ataque de Hamás contra Israel el 07/10/2023. Gran parte del territorio ha quedado reducido a escombros.

Somalilandia.png Somalilandia.

Somalilandia

El antiguo protectorado británico de Somalilandia se separó de Somalia en 1991 -después de que la caída de Siad Barre sumiera al país en una guerra civil-, pero Somalilandia nunca ha sido reconocida como un Estado independiente.

Los analistas dijeron que el gobierno de Somalilandia podría verse tentado por la perspectiva del reconocimiento estadounidense, pero que cualquier acuerdo que involucre a los refugiados de Gaza podría desestabilizar el Estado de facto y fortalecer la mano de los islamistas de línea dura.

En una entrevista con Sky News Arabia en febrero, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdillahi Irro, negó que su gobierno estuviera en conversaciones con USA sobre el reasentamiento de los palestinos y pidió en cambio una solución con el respaldo consensuado de las naciones árabes.

Matt Bryden, especialista en el Cuerno de África, dijo: “El nuevo liderazgo en Hargeisa [la capital de Somalilandia] es consciente de que la opinión pública se opondría profundamente a la despoblación de Gaza."

“El gobierno de Somalilandia está dispuesto a hacer enormes sacrificios en pos del reconocimiento internacional, pero no necesariamente a expensas de la estabilidad y la legitimidad internas”.

Egipto, otra vez

El enviado estadounidense para Oriente Medio y socio comercial de la familia Trump, Steve Witkoff, dijo en una entrevista que le hizo Tucker Carlson, que Egipto está en una grave situación económico-financiera que podría provocarle agitación política. En ese contexto ubicó que palestinos de Gaza sean aceptados en Egipto, a cambio de ayuda de USA e Israel. Esto apunta a quebrar la Liga Árabe, una enorme estupidez de parte de Witkoff.

"Todo lo bueno que sucedió en las elecciones de [el presidente libanés Joseph] Aoun debido a la eliminación de [el líder de Hezbolá, Hassan] Nasrallah y [el líder de Hamás, Yahya] Sinwar, podría revertirse si perdemos Egipto", dijo Witkoff.

Steve Witkoff.webp Steve Witkoff.

Las estadísticas en Egipto son altísimas: el desempleo entre los menores de 25 años ronda el 45 %.

"Un país no puede existir así. Están prácticamente arruinados. Necesitan mucha ayuda. Si sufrimos un desastre en Egipto, podría hacernos retroceder", dijo Witkoff.

Diario Haaretz, de Tel Aviv (Israel):

"(...) Después del sensacional diagnóstico de que Egipto no podría seguir existiendo con semejante tasa de desempleo, vino la mención oculta pero amenazante de la dependencia de Egipto de la ayuda (estadounidense, por supuesto).

Egipto vio una conexión directa entre la entrevista y los informes publicados un día antes en el periódico libanés Al Akhbar, afiliado a Hezbolá, según los cuales Egipto había acordado acoger temporalmente a 500.000 gazatíes en una ciudad que se construiría en el Sinaí. Egipto salió a desmentir oficialmente el informe, recibió una bofetada demoledora de Witkoff, y las reacciones no se hicieron esperar.

"Witkoff es un promotor inmobiliario que no ha leído historia. No conoce las fronteras geográficas, no comprende el carácter y las complejidades de la región, ni el papel de Egipto en ella. Egipto no es un país en bancarrota y que se vaya al infierno con su ayuda", escribió el comentarista egipcio Nashat Al Dihi.

El ex ministro adjunto de Asuntos Exteriores egipcio, Hussein Al-Haridi, completó la protesta al declarar al periódico saudí Asharq Al-Awsat: «Las declaraciones de Witkoff constituyen una amenaza encubierta contra Egipto. Sus declaraciones son una especie de extorsión y amenaza contra Egipto para presionarlo a que acepte la migración forzosa de palestinos y no se oponga a los intentos de resolver el problema palestino».

El corresponsal principal Ahmed Musa añadió: «A pesar de los graves problemas económicos de Egipto, hemos ayudado a nuestros hermanos palestinos con nuestro dinero y el sudor de nuestra frente, aportando el 75 % de toda la ayuda internacional destinada a Gaza. El pueblo egipcio resistirá todas las presiones, sean cuales sean, y no permitiremos que se apruebe el plan de migración para proteger nuestra seguridad nacional».

Egipto enfrenta graves dificultades económicas, pero no se debe a Gaza. Por el contrario, el presidente Abdul Fatá al Sisi ha implementado una serie de complejas reformas económicas que podrían haber sacudido la estabilidad del país, como el aumento de los precios del combustible y del pan, algo que los gobiernos anteriores no se atrevieron a tocar durante décadas. Dejó flotar el tipo de cambio de la libra egipcia, lo que provocó una caída del 40 % frente al dólar."

