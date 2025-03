Batalla cultural, Doctrina de los 2 Demonios y la Otra Memoria Argentina

Entonces, los Kirchner se aliaron a a los mal llamados "organismos defensores de derechos humanos' - tal como si los únicos derechos humanos fuesen los de sus defendidos-, sean familiares, simpatizantes y sobrevivientes de las organizaciones que participaron en el conflicto armado de los años 1960 a 1989 (es necesario incluir el ataque del MTP al Regimiento de Infantería Motorizada de La Tablada, y su posterior represión).

A su colectivo gubernamental, los Kirchner luego sumaron también a minorías socioculturales de género para consolidar el abanico al que llamaron Frente para la Victoria que incorporó a muchos peronistas devotos del poder, del dinero y otros favores del Estado.

Los Kirchner utilizaron todo el poder público para dar su batalla cultural, eje de su construcción política. Esto incluyó todo el sistema educativo oficial.

El peronismo mercantil, ignorante de toda ideología, es responsabilidad de Juan Perón, quien por sus necesidades personales llegó a tener juntos al procastrista John William Cook, y al profascista José López Rega, uno como delegado personal y el otro como secretario privado.

cook-giudici.jpg A la izquierda John William Cooke, promotor de la simbiosis entre el peronismo y el castrismo.

Terroristas

Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, en sus varias vertientes fueron organizaciones terroristas.

En esos años, no se utilizaba la palabra "terroristas" y muchos los llamaba románticamente "organizaciones de lucha popular" o bien "guerrilleros".

Gravísimo. Esto ocultaba que en ambos casos promovieron

la eliminación de la Constitución Nacional ,

, el reemplazo con violencia de las autoridades que en 1973 habían sido elegidas por los ciudadanos, y

promovieron acciones paramilitares contra el Estado, sus fuerzas armadas y de seguridad.

La acción de esas organizaciones terroristas provocó una reacción equivocada del Estado, que creó otras organizaciones ilegales tal como la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A.

El estándar fue la intolerancia. Así la Argentina fue un caos del que la violencia fue su emergente más trágico. Pero no el único. El conflicto social que explotó en el Rodrigazo y aún no ha terminado, es parte de la intolerancia y la pérdida de valores imprescindibles para organizar una sociedad.

Los terroristas de un lado y del otro promovieron acciones de erosión de la frágil democracia republicana entre 1973 y 1976.

A su vez, sectores civiles muy conservadores y antiperonistas promovían, desde 1973, alianzas con militares, incitándolos a regresar al poder, imaginando una intervención institucional futura.

Así se llegó al golpe cívico-militar del 24/03/1976. Analizar la historia considerando lo sucesos de 1976 a 1983 como si fuese un compartimento estanco es un error. La tragedia comenzó mucho antes, tal como la hipocresía de quienes sostiene lo contrario.

María Estela Martínez de Perón, alias "Isabel". ¿O será Jorge Capitanich disfrazado? María Estela Martínez de Perón, responsable pero también víctima.

La Batalla Cultural

Sucedió que Juan Perón se murió sin organizar su herencia política.

Hay rumores de que él pensaba convertir a Ricardo Balbín en un gran consejero de María Estela Martínez, viuda de Perón.

Pero el General también dejó todopoderoso a López Rega, quien se encargó de ejecutar un bloqueo en torno a la viuda qué pasó de ser vicepresidente a Presidente de la Nación.

A la vez, el sistema político institucional no estuvo a la altura de las circunstancias, repleto de inseguridades, mezquindades y otras vanidades, tal como sucede en 2025 y Javier Milei es expresión de esto.

Ese es el escenario de la Gran Tragedia Argentina de la cual todos somos responsables.

Derrotadas en lo militar las organizaciones terroristas; y fracasado el gobierno cívico militar en lo político-económico, terminó suicidándose en la Invasión a Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur.

El reinicio de la democracia fue equivocado porque a priori el Estado se pronunció por 1 de los 2 bandos en pugna.

Raúl Alfonsín nunca cumplió el compromiso de Raúl Borrás con los militares, y más adelante la impericia política y judicial del propio Alfonsín llevó a los levantamientos 'carapintadas', después del falso intento de golpe de Estado denunciado en 1985. Más tarde ocurrió el resurgimiento terrorista con el Movimiento Todos por la Patria.

En 1989, Alfonsín se marchó en medio de otro desorden: una hiperinflación.

Los peronistas nunca tuvieron mucha idea de qué fue lo que ocurrió. Basta con apreciar su destrucción de la Convertibilidad en nombre del abuso de la Pesificación Asimétrica.

Los radicales tampoco. Basta con recordar cómo abandonaron a Fernando De la Rúa.

Hay una inmadurez institucional argentina.

Un ejemplo de esto es convertir una mentira en eje de la historia oficial: los supuestos 30.000 detenidos desaparecidos.

El Estado se hizo cómplice de una falacia, cuando también era inmoral, ilegal y horroroso que los detenidos-desaparecidos fuesen 6.000 ó 7.000 o apenas10.

El bien y el mal no depende del número sino del acto.

El Estado no debe defender la Ley desde la violación de la Ley.

Una ilegalidad lleva a la otra y así se termina atentando contra la Constitución.

Antes de Javier Milei comenzó la necesaria revisión de la historia. Más allá de la cobardía del PRO.

Es necesario demoler la mentira de la guerra de liberación y la novedad es que hay un contradiscurso desde el Estado.

No sucedía desde los indultos de Menem.

Los 2 Demonios

Es obvio que La Libertad Avanza tiene motivos diversos para dar la batalla en estas circunstancias.

Necesita salir del encierro político,

minimizar en la agenda la devaluación inminente,

poner un velo al Criptogate,

reincorporar en el año electoral a muchos ciudadanos que cuestionan a los Kirchner...

Pero en buena hora que exista un debate que arroje dudas sobre las inexactitudes.

Urgente 24 siempre adhirió a la Teoría de los 2 Demonios que respaldó Ernesto Sábato en la introducción del ' Nunca Más'.

Para Urgente24 es una Doctrina más que una teoría.

El Estado terrorista combatiendo contra el otro terrorismo fue la base de los indultos.

Para quienes vivieron esos años no es una historia de buenos vs. malos. No todas las responsabilidades son equivalentes pero hubo acción o hubo omisión,

por ignorancia o por desinterés.

Es hora de que los argentinos asuman sus errores para comenzar a construir un futuro.

