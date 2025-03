Talibanes de Milei van por Marcela Pagano: "Que avancen con los carpetazos"

En medio del escándalo, que arrancó en la última sesión celebrada en Diputados con Marcela Pagano y su particular megáfono, desde la presidencia de la Cámara analizan cómo proceder para definir su futuro. En principio pensaron en aplicar sanciones apegados al reglamento de la Cámara, pero abortaron la misión porque se les podía volver en contra. Así que, por ahora, no hay definiciones concretas sobre si seguirá o no dentro del bloque libertario; aunque en los hechos hace rato que ya no es parte.