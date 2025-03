Racing de Gustavo Costas hace temblar a Chiqui Tapia

"Ganamos de culo. Esa es la definición. No voy a decir que jugamos bien. Nos matamos y los chicos corrieron, pero no merecíamos ganarlo para nada", dijo el DT de la Academia, dejando claro que el Tatengue merecía más que lo que obtuvo. "Pienso que ellos hicieron todo para ganar, son esos partidos que no merecés ganar y los ganás", completó.