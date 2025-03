Insólito: Coscu en modo Gustavo Costas (o aún peor, Costas en modo Coscu)

image.png

Gustavo Costas también dejó declaraciones en contra del juez del match de Avellaneda. "Pienso que no nos cobraron nada. Fue alevoso. Después del partido de Boca, todo lo que nos viene pasando... San Lorenzo... No soy de meter excusas para nada, pero es alevoso lo que nos está pasando. Hoy fue alevoso", dijo el entrenador de la Academia que luego completó: "No nos cobraron faltas a nosotros. Antes del gol de ellos, a Maravilla le pegan dos veces".