Nicolás Ramírez casi arruina el superclásico en La Bombonera

Boca Juniors fue a la ofensiva confuso, desesperado y, obviamente, impotente. Fueron todas pelotas al área para que despejara o Franco Armani o algún defensor de River Plate.

El VAR

Sin embargo hubo una jugada diferente, la última del partido: faltando 20 segundos, Milton Giménez convirtió un gol que era 1 a 1. Para Boca Juniors era una maravilla, evitar el oprobio de perder en su estadio repleto de su gente ante sus odiados primos -ambos clubes nacieron en La Boca aunque River Plate luego cambió de barrio-.

Para todos los observadores independientes, Giménez había aplicado una mano para convertir el gol. Pero Ramírez -árbitro de 1ra. División desde 2018 e internacional desde 2023- no estaba preparado para esa decisión, y concedió el gol.

El Reglamento dice que un gol debe ser anulado si es convertido “directamente con la mano o el brazo -incluso si la acción se produce de manera accidental-; incluido el guardameta” o “inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental”. Fin.

Sin embargo, tuvo que llamarlo su colega, árbitro del VAR, Héctor Paletta, y pedirle que revisara la jugada. Así comenzó el bochorno de Ramírez. Pese a todas las especulaciones previas al partido acerca de Paletta, fue correcto su desempeño.

Pero el árbitro Ramírez se tomó mucho tiempo para la revisión, en un estadio que era una caldera. Era evidente que le costaba dar marcha atrás y finalizar el partido 0-1, para angustia de los locales.

Del lado de River Plate, la situación también era explosiva. Lo que parecía un fallo expeditivo, respaldado por las cámaras de TV, se convirtió en el anticipo de una tragedia.

El entrenador Marcelo Gallardo lo recordó al final del partido, muy molesto con Ramírez: “Fue clara la mano, yo la vi desde donde estaba y mis jugadores también. No sé por qué se tardó tanto en la decisión”.

Luego, Ramírez concedió 1' más de juego para un partido ya finalizado. Fue su forma de resarcir a Boca Juniors.

Hay que preguntarse si Ramírez se encuentra capacitado para dirigir en partidos tan intensos.

Cavani

Cuando Ramírez pitó el final del partido, la frustración de Boca Juniors era enorme y precisaba un responsable. Por ejemplo, Ramírez. Pero esto fue por la falta de autoridad del referí.

¿Quién fue sobre Ramírez? El ya enojado Edinson Cavani, quien necesitaba pelear con alguien. Esta imagen explica, en parte, el reproche de Cavani:

Embed ¿Y LOS CRITERIOS?



Con una diferencia de tan solo 8 días, el VAR le anuló un gol a #Boca pero no a #River en una polémica prácticamente idéntica: un gol con mano previa. pic.twitter.com/RFJhIBxt4D — El Crack Deportivo (@CrackDeportivo_) September 21, 2024

Cavani a Ramírez:

"Hacen reuniones, invitan a la gente y no aplican el mismo criterio en todo el partido. Ustedes son todos árbitros, el mismo criterio tienen que tener. Explican reglas, explican cosas y después aplican otras cosas. Eso es lo que molesta, no es que te equivoques o no. Tienen que aplicar los mismos criterios todos los árbitros y dejar de hacer reuniones y romper los huevos".

Ramírez a Cavani:

"No faltes el respeto, no faltes el respeto. Se retira".

Cavani a Ramírez:

"Apliquen bien las cosas como tienen que aplicar".

Ramírez a Cavani:

"Retírese. Partido terminado".

Entonces, gente del cuerpo técnico de Boca Juniors alejó a Cavani de Ramírez para no recibir alguna sanción.

En cambio en el gol de River Plate no hubo duda alguna de que fue lícito.

lanzini.jpg Manuel Lanzini.

---------------------------

