"USA donó F 16 a Dinamarca: los daneses regalaron algunos a Ucrania y vendieron otros a Argentina"

Objetivamente, tardaremos bastante tiempo en recuperar nuestro nivel de defensa y salir del estado de indefensión que nos encontramos. Si no tenemos aviones de combate, submarinos, tanques modernizados y nuestra flota de superficie cuenta con problemas para navegar, hoy no tenemos la mínima capacidad disuasiva para proteger nuestros objetivos vitales.