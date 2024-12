Tenemos evidencia. Esta evidencia no deja lugar a dudas Tenemos evidencia. Esta evidencia no deja lugar a dudas

Lejos de ser una denuncia descabellada lo cierto es que Estados Unidos blanqueó durante el Gobierno de Trump que suministraba armas a las fuerzas kurdas que combaten contra el llamado Estado Islámico (EI) en Siria.

Por aquellas fechas, en octubre del 2017, Washington había aprobado un paquete de armas para los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a los que Turquía considera como terroristas y enemigos, tal como al régimen Bashar al Assad (ahora depuesto).

Según la BBC, el paquete de armas de aquel entonces incluyó municiones, ametralladoras, ametralladoras pesadas, equipo de construcción como bulldozers y vehículos blindados.

Los kurdos-USA presionan por un cogobierno con los rebeldes del HTS

Tras que el domingo el -ahora expresidente- sirio Bashar Al Assad fuera depuesto por los rebeldes de la organización terrorista Hayat Tamir al-Sham (HTS), —ex filial de Al Qaeda y a la que USA le ha pedido que a no se asocie con el ISIS—, las facciones kurdas exigen un cogobierno de unidad.

Un gobierno compuesto solo por HTS no será aceptable para nosotros (kurdos sirios) Un gobierno compuesto solo por HTS no será aceptable para nosotros (kurdos sirios)

En este contexto, como reveló Urgente24, Washington celebró que haya rodado la cabeza del presidente sirio, cuyo Ejército junto a células rusas y la Hezbolla (proxie de Irán) libraban una batalla sangrienta -contra las fuerzas kurdas, contra el ISIS y incluso contra mercenarios estadounidenses en Damasco-, pero teme que el país se transforme en un gran califato.

Por eso, las fuerzas kurdas que responden de manera vedada a la Casa Blanca presionan para un cogobierno con el HTS, con el fin de evitar que estos se asocien al Estado Islámico (ISIS).

image.png Rebeldes sirios gtras el derrocamiento de Al Assad en Siria | Gentileza Swissinfo

Sin ir más lejos, este martes, tras la caída de Al Assad, Mohammed al-Bashir fue nombrado como primer ministro por parte de la organización terrorista HTS, escindida de Al Qaeda, ahora en el poder de Siria y que ha prometido un gobierno representativo y "garantizar las libertades individuales" frente a la presión de Estados Unidos que les ha exigido que no pacten con el ISIS, para off the record garantizarles gobernabilidad.

En ese sentido, en una entrevista telefónica a EFE, la ministra de Exteriores de facto en la Administración Autónoma del noreste de Siria (autoridad kurda), Ilham Ahmed, exigió que los kurdos formen parte de la actual transición del país, que debería ir encaminada, en su opinión, hacia un Estado federal que respete todas las comunidades étnicas y religiosas. "Las puertas del diálogo con HTS siguen abiertas", dijo.

"Escuchamos en las noticias que HTS ha formado un gobierno. Pero hemos oído que es un gobierno compuesto solo por HTS y no tenemos conocimiento ni participación en él, por lo tanto, dicho gobierno no será aceptable para nosotros", afirmó.

Es necesario y natural que participemos en la redacción de la nueva Constitución y también en la nueva Administración. Es un requisito para mantener la unidad del territorio sirio y construir la nueva Siria Es necesario y natural que participemos en la redacción de la nueva Constitución y también en la nueva Administración. Es un requisito para mantener la unidad del territorio sirio y construir la nueva Siria

Las fuerzas del Ejército Nacional Sirio (SNA, proturcos) anunció el lunes haber tomado el control total de Manbech, que estaba controlado por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD, alianza que depende de la Administración Autónoma).

Tal ofensiva del SNA estaría respaldada por los rebeldes de Hayat Tahrir al Sham (HTS, en árabe), que derrocaron el pasado domingo al régimen de Al Asad tras 11 días de enfrentamientos. "Actualmente, estamos investigando y tratando de confirmar, pero de lo que estamos seguros es que estos ataques están directamente respaldados por Turquía", dijo la portavoz kurda.

Origen de la guerra civil y la injerencia de potencias en Siria

Recordemos que el estallido social inicial del 2011 en Siria, el cual pedía la cabeza de Al Assad que ahora rodó, resultó en represiones violentas, brazos armados terroristas que se enquistaron aprovechando el conflicto entre revolucionarios y el gobierno—tal como potencias como EE.UU. y Rusia que intercedieron—

Pero la realidad es que los grupos armados y las potencias se disputan off the record los recursos naturales autóctonos como el petróleo, el fosfato (indispensable para fertilizantes) y el gas natural, además del control geopolítico de la región con salida al Mediterráneo, como informó U24.

El conflicto luego desató el desplazamiento de 12 millones de personas, más 61.000 muertes a manos de grupos terroristas, fuerzas kurdas, tropas de Estados Unidos y del otro lado del frente militar de Putin y la Hezbollah que apoyaban la continuidad y el control de Bashar al Assad en la región.

Al conflicto civil y armado en Siria se le sumaron las sanciones de USA/UE al gobierno de Al Assad, como punición por sus crímenes, que afectó al total de la población civil y se inició una importante hambruna.

Sobre todo, tras la ley de Protección Civil César Siria aprobada por el gobierno de Estados Unidos a finales del 2019, que estableció ciertas medidas punitivas contra cualquier persona, empresa o país extranjero que coopere-comercie con Damasco.

Del mismo modo, la ayuda humanitaria internacional en Siria es casi nula dado que el organismo de control aéreo Eurocontrol recomendó a sus aerolíneas europeas evitar volar en el firmamento del país. La OTAN y USA también decretaron dicha locación como una ‘zona de exclusión aérea’ y Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo prohibió a su aviación civil sobrevolar allí en pos de evitar bajas por eyección de misiles que lanzan los kuros.

Por ello, según Bloomberg, el gobierno de Al Assad en medio de este clima con PBI deficitario, los bloqueos, hambruna y para financiar el “mantenimiento del orden” empezó a traficar la droga captagón. Así, este ‘nuevo Opio’ de la Hezbollah y de la familia del mandatario Bashar Al Assad llenó las arcas de Siria pese a los bloqueos de USA.

image.png El captagón, el fentanilo de los yihadistas | Gentileza Reuters

El Captagón, la droga yihadista o ‘cocaína pobre’ derivada de la anfetamina, fue un fármaco utilizado hasta los 80s como tratamiento coadyuvante para hiperactividad/depresión que se prohibió por ser altamente adictivo y por efectos secundarios.

Es la droga predilecta de los terroristas porque les confiere omnipotencia y megalomanía en medio de un estado de trance. Hace poco, la UE sancionó al círculo íntimo familiar de Al Assad por el tráfico de captagón.

Más contenido en Urgente24

Los montos máximos de transferencias para no caer en el radar de ARCA

Andrés Fassi podría lograr la primera victoria de Javier Milei ante Chiqui Tapia

Importaciones: Aduana va a fondo en medio del vendaval de encomiendas

Netflix estrenó la miniserie de 6 episodios que todo el mundo está mirando

La miniserie de Netflix que todos aman y solo tiene 10 episodios