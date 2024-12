El fracaso público de USA en Afganistán fortaleció al liderazgo ruso en la idea de debilidad y falta de voluntad de los estadounidenses, que preferirían evacuar a sus aliados de Kiev antes que luchar. Ahora el Kremlin comprende que la nueva Administración estadounidense observa el fracaso de Moscú en materia de disuasión y está sacando conclusiones. Y de la misma manera, está siendo vigilada por aquellos gobiernos que se alinearon con la versión rusa de la multipolaridad y por otros representantes de la mayoría global.

La vida por Ucrania

La rápida caída del régimen en Siria es un claro ejemplo de la concentración extrema, o más bien extrema, de Vladimir Putin en Ucrania que va más allá de la norma política racional. Él está dispuesto a sacrificar literalmente todo, incluidos sus propios éxitos anteriores. Aunque los líderes del régimen ruso intentan constantemente presentarse como realistas a sangre fría, la realpolitik en el Kremlin ha sido reemplazada desde hace tiempo por la geopolítica y ésta, a su vez, por la política en dirección ucraniana.

Se ha perdido el mayor logro político-militar de los últimos años. Rusia ha perdido su única historia exitosa de entrada por la fuerza en países extranjeros. Nuevamente se ha convertido en un país que lucha con todas sus fuerzas en algún lugar de su región, lejos de los caminos mundiales, dentro de sus antiguas fronteras, y en el Kremlin, al parecer, a nadie le importa esto.

Sólo los blogueros militaristas que están preocupados por la división del mundo y la gloria de las armas rusas están preocupados y tristes. Pero se construyeron pomposas campañas de propaganda con conciertos y desfiles en torno a la preservación de Palmira, la salvación del gobierno históricamente amigo de Moscú y los cristianos del Este, el cese de las revoluciones de color y la destrucción con armas rusas de todos los terroristas del mundo, incluido el nuestro, que se había reunido para ser masacrado en un solo lugar. Resultó que hay personas nuestras que no están abandonadas y otras que sí pueden ser abandonadas. ¿Y dónde está ahora la frontera entre ellos?

El actual Putin está tan centrado en Ucrania que la pérdida de su único éxito político-militar fuera de sus propias fronteras parece dejarle indiferente. El conflicto ucraniano, de origen local, desplazó a todo lo demás y creció hasta alcanzar una escala global. Siria no es importante, nada es importante, porque todo, incluido el destino de Rusia, se decide bajo Kherson y Volchansky.

Los oradores oficiales guardan silencio y se dan cuenta de que todo esto es competencia de su jefe. Como resultado, el evento mundial más importante, en el que Rusia ha estado profundamente involucrada durante mucho tiempo, permanece sin comentarios. Mientras Irán daba su interpretación de lo sucedido, la tímida pausa rusa da, como el día del motín de Prigozhin, la impresión de falta de preparación e incertidumbre.

Hay tanto en juego en la guerra de Ucrania que literalmente parece una victoria histórica para Rusia: es cero, acertar o fallar. Una victoria potencial en la guerra de Ucrania se presenta como una victoria en la lucha mundial de la mayoría global contra la élite del viejo mundo: después de ella estarán Siria, Georgia y todo lo que queramos. Ahora, tras el colapso de Siria, no queda más que ganar. Por lo tanto, es poco probable que huir de Siria resulte en un alivio directo para Ucrania.

Otra cosa es que la imagen de la victoria rusa sigue siendo tan borrosa que incluso un éxito muy limitado y local puede presentarse como algo muy esperado y completo. Pero sólo para audiencias internas. Los países de la mayoría mundial no podrán convencerlo tan fácilmente como su propia población, especialmente después de la pérdida de Damasco. Habrá que volver a demostrar la capacidad de ser fuerte lejos de las propias fronteras.

La construcción del Sur Global

Al enviar tropas a Siria, Putin resolvió 3 problemas:

emerger del aislamiento pos-Crimea al nivel global deseado,

regresar al Medio Oriente, donde Moscú perdió influencia después del colapso de la URSS, y

colocar a Rusia en el mapa mundial como un fuerza que puede detener el cambio de régimen y apoyar a un aliado en cualquier parte del mundo.

Además, al intervenir en Siria, Rusia volvía a su tradicional papel de protector de los cristianos en el Este, que otros gobiernos europeos, hablando en un lenguaje no confesional de protección de los civiles, habían abandonado. Después de regresar al Kremlin en 2012, Putin comenzó a vender su Rusia en el mercado interno y externo como el último bastión de los valores cristianos en Europa, y el papel de protector de los cristianos frente a los islamistas le resultó útil. Este papel ha recibido incluso un reconocimiento limitado por parte del Papa Francisco.

Gracias a su apoyo a Assad, Rusia se acercó más que nunca a Irán y periódicamente tuvo disputas con Turkiye, hasta llegar a sanciones comerciales y acontecimientos que bordean el 'casus belli', tal como el asesinato de un embajador o la destrucción de un avión militar ruso por parte de uno turco. Sin embargo, contrariamente a numerosas previsiones, la intervención en Siria por parte de Assad no condujo a un conflicto con las potencias suníes de la región. A las caídas en los contactos con Turkiye siguieron mejoras, y en las relaciones con las monarquías del Golfo pareció confirmarse la tesis de que en el Este se respeta la fuerza. Ahora, tras perder la apuesta siria, Moscú tendrá que comprobar hasta qué punto allí no se respeta la debilidad.

Las relaciones con el Sur Global , aunque este término aún no se utilizaba, se construyeron hasta 2022 en gran medida gracias al éxito de Rusia en Siria. En particular, sobre el hecho de que Moscú es capaz de proteger un régimen amigo.

La primera proyección de poder más allá de las fronteras de su región desde finales de la época soviética, e incluso exitosa en términos de resultados, no pasó desapercibida en el Sur Global. Rusia todavía no parecía muy convincente como inversor o exportador de producción y tecnología, con la excepción de un pequeño conjunto de inversiones militares, energéticas y nucleares. Pero se presentó significativamente como exportador de seguridad, tanto oficial mediante la participación de sus fuerzas armadas, como extraoficialmente, en forma de proveedor de servicios PMC.

Por este motivo, la caída del régimen de Assad es muy sensible para Moscú. La exportación de seguridad y fuerza en interés de sus aliados era uno de los pocos bienes demandados en Oriente Medio o África. Además, estas exportaciones dependían en gran medida de las bases rusas en Siria, cuyo destino ahora no está claro, al igual que la logística de otras empresas de Moscú en África.

El colapso del régimen de Assad está directamente relacionado con la unilateralidad de la propuesta rusa. Bashar al-Assad comenzó como un reformador político y económico, abriendo el país al capital y la inversión occidentales, que Rusia no logró reemplazar, fracasando como proveedor de desarrollo económico.

La lista de razones de la derrota militar del ejército sirio parece lógica. Rusia no ha podido brindar su anterior apoyo militar a Assad porque ahora está completamente absorbida en la guerra contra Ucrania. Hezbollah ha sido desangrado por la guerra con Israel. Las fuerzas sirias anti-Assad en la provincia de Idlib utilizaron el mundo para rearmarse y entrenarse, en particular, aprendieron a usar drones.

Pero está claro que en la mayoría de los casos el ejército sirio no perdió la batalla, sino que se negó a aceptarla. Es decir, las razones de la derrota no son militares, sino políticas. Por eso, con toda probabilidad, Irán no tenía prisa por enviar fuerzas terrestres para ayudar a su aliado. Simplemente no tuvo tiempo y no encontró la determinación necesaria para ayudar. Puedes luchar junto con un aliado, pero no puedes luchar en su lugar.

El verdadero problema de Rusia

Los acontecimientos en Siria han puesto de relieve el principal problema en las relaciones entre Rusia y el Sur Global. La oferta de Rusia se limita casi exclusivamente al sector de la seguridad, e incluso este recurso de exportación es insuficiente. Quedó claro, por ejemplo, que Rusia no podía estar efectivamente presente en dos frentes.

Pero lo principal es que resultó que Rusia puede devolver territorios bajo el control militar y político de un régimen amigo, pero no puede insuflarles vida y desarrollo. En las regiones reconquistadas por Irán y Rusia no ocurrió nada que pudiera hacer que la población local se alegrara del control de Damasco. La restauración de edificios gubernamentales, edificios públicos individuales y campamentos militares no cambió el panorama general de la vida de millones de personas al borde de una catástrofe humanitaria bajo la presión de las todopoderosas y corruptas fuerzas de seguridad. Pero lo principal es que resultó que Rusia puede devolver territorios bajo el control militar y político de un régimen amigo, pero no puede insuflarles vida y desarrollo. En las regiones reconquistadas por Irán y Rusia no ocurrió nada que pudiera hacer que la población local se alegrara del control de Damasco. La restauración de edificios gubernamentales, edificios públicos individuales y campamentos militares no cambió el panorama general de la vida de millones de personas al borde de una catástrofe humanitaria bajo la presión de las todopoderosas y corruptas fuerzas de seguridad.

Siria no ha podido salir del abismo económico en el que cayó desde el estallido de la guerra civil, aunque no sólo por la voluntad de su gobierno. El PIB per cápita cayó en los primeros años de la guerra de unos 3.000 dólares a menos de 1.000 dólares y fluctuó alrededor de este nivel, y después de Covid cayó a 500 dólares. El crecimiento económico tiene el mismo aspecto: un colapso de más del 50% en los primeros años de la guerra civil, luego algunos años de crecimiento tímido, devorado por años del mismo declive, y otro fracaso catastrófico después de 2020.

La vida en la provincia de Idlib, controlada por grupos islamistas de oposición, bajo los auspicios de Turkiye, resultó ser más atractiva que en las regiones bajo el gobierno oficial. Al menos en Idlib había electricidad, gasolina y agua y menos problemas con la comida. Por supuesto, Idlib no fue destruida como Alepo, su población es varias veces menor que en la "Gran Siria", y Turquía intentó hacer de ella un escaparate (por ejemplo, lanzó un programa masivo de construcción de vivienda ), pero los sirios pudieron No dejes de notar esta diferencia. (...).

