Bashar Al-Assad en Rusia, desastre de Irán, temor de Siria como Libia: ¿Qué hará Trump?

Embed El presidente Bashar al Assad llegó sano y salvo a Moscú esta mañana y se encuentra con su familia. Querían ultrajar a su mujer e hijos, no lo han conseguido.



Al mismo tiempo Israel destruía el aeropuerto militar de Mezzeh y el edificio de inteligencia siria en Damasco . pic.twitter.com/gDrSJ5QLUa — Cynthia ⚖️️ (@inNomineSomnium) December 8, 2024

Donald Trump

El presidente electo de USA, Donald Trump, ya enfrenta su primera crisis de política exterior. Si bien él ya estaba heredando un plato lleno de problemas debido a las guerras en curso en Gaza y Ucrania, el rápido colapso del régimen de Assad se produjo en el contexto de su inminente regreso a la Casa Blanca.

Aunque el presidente estadounidense Joe Biden aparentemente sigue en el poder, Trump y sus representantes ya han comenzado a llevar a cabo acciones diplomáticas.

Dado el deseo expresado de Trump de heredar la menor cantidad posible de conflictos de Biden, no sorprende que él esté tratando de alentar a USA a mantenerse alejado de la situación en rápida evolución de Siria.

La postura aislacionista declarada de Trump no está en sintonía con la de algunos de sus principales representantes en política exterior, ya sea en el Congreso o en su gabinete en espera.

Su candidato a secretario de Estado, el senador Marco Rubio, patrocinó una legislación que aprobó tácitamente la política de la Administración Obama de armar y entrenar a los rebeldes sirios para luchar contra el grupo Estado Islámico. Rubio también criticó al entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, en abril de 2017 por sugerir que Assad podría permanecer en el poder, vinculando directamente los comentarios con el mortal ataque con gas sarín que mató a docenas de personas en Khan Sheikhoun a principios de ese mes.

El vicepresidente electo JD Vance ha aconsejado cautela, pero no está respaldando la postura no intervencionista de Trump. En un comentario reciente sobre el llamado del columnista del The Washington Post, Josh Rogin, para que "el mundo celebre la liberación de Siria y ayude a que tenga éxito", Vance comenzó reiterando el mensaje de Trump de que USA debería "mantenerse al margen". Pero él continuó diciendo que las opiniones de Rogin "me ponen nervioso. La última vez que este tipo estaba celebrando los acontecimientos en Siria, vimos la matanza masiva de cristianos y una crisis de refugiados que desestabilizó a Europa. Muchos de "los rebeldes" son una rama literal de ISIS. Uno puede esperar que se hayan moderado. El tiempo lo dirá".

Embed Es que vuelvo a ver cómo ha cambiado el mapa de Siria en estas dos semanas y sigo sin dar crédito. pic.twitter.com/HCVkGzUJpk — Eduardo Saldaña (@EduardoSaldania) December 8, 2024

El desastre de Irán

Murad Sadygzade -titular del Centro de Estudios de Oriente Medio, profesor visitante, Universidad HSE (Moscú, Rusia)- para Russia Today:

"(...) La situación en la región se ha convertido no sólo en un desastre de política exterior para Irán, sino también en un desafío interno, que exacerba aún más las divisiones dentro de la sociedad iraní. Las tensiones están aumentando entre las fuerzas reformistas que abogan por el diálogo con Occidente y los conservadores que insisten en que mantener una postura de línea dura es la única manera de conservar la influencia y el control. Esta división se intensifica aún más por la esperada transición de poder del Líder Supremo Ali Khamenei a su hijo Mojtaba Khamenei, que, según muchos analistas, podría ocurrir ya en 2025. Es probable que esta transición desencadene una nueva ola de conflictos políticos internos. Cada vez hay más temores de que la República Islámica pueda enfrentarse a fracturas internas, que podrían derivar en un conflicto abierto entre diversas facciones políticas y étnicas.

A los problemas de Irán se suma la amenaza inminente de una confrontación militar directa con Israel, que sigue consolidando su posición en la región. Aprovechando el debilitamiento del Estado iraní y las vulnerabilidades de sus aliados, el ejército israelí puede aprovechar la oportunidad para atacar la infraestructura restante vinculada a Irán, socavando aún más la capacidad de Teherán para salvaguardar sus intereses. Por lo tanto, la caída de Damasco no es simplemente un acontecimiento localizado, sino un símbolo de la crisis sistémica de Irán, que está reconfigurando el equilibrio de poder en Oriente Medio y puede conducir a cambios profundos tanto dentro de Irán como en toda la región.

La crisis siria no es sólo un conflicto localizado, sino que representa un elemento más de la confrontación regional y global. Es evidente que los países occidentales, encabezados por Estados Unidos y sus aliados de Oriente Próximo, respaldan las acciones de los rebeldes, los grupos de oposición y las organizaciones terroristas. Una clara indicación de ello es la reciente entrevista que el líder del HTS, Al-Julani, concedió a la cadena estadounidense CNN, a pesar de que el HTS está oficialmente calificado de organización terrorista por Estados Unidos. Esto demuestra el apoyo político que les brindan los países occidentales, que ven a estos grupos como herramientas para lograr sus objetivos geopolíticos en la región, aunque ello contradiga su proclamada lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, el ataque no se limitó a Siria o Irán; también atacó los intereses de Rusia en Oriente Medio. Las naciones occidentales, encabezadas por Washington y Londres, han expresado desde hace tiempo su descontento con la creciente influencia de Moscú en la región durante la última década. Al actuar como un aliado clave de Asad y forjar relaciones exitosas con varios estados de Oriente Medio, Rusia se había convertido en un actor crítico en esta área estratégicamente vital. Los logros de Moscú tanto en las esferas militar como diplomática, incluido su papel en la resolución de conflictos y la cooperación con naciones como Turquía, Irán y los estados del Golfo, inquietaron profundamente a Occidente.

El debilitamiento del régimen sirio tenía por objeto, por tanto, debilitar la influencia regional de Rusia, despojándola de un aliado clave y potencialmente expulsando su presencia militar de Siria. Si bien esto podría verse como un golpe a Moscú, sería inexacto sugerir que esto altera significativamente la estrategia más amplia de Rusia en Oriente Medio o sus relaciones con los socios regionales. (...)

Es demasiado pronto para declarar el fin de la agitación en Siria, ya que la experiencia de Libia ilustra vívidamente que un cambio de régimen rara vez conduce a la estabilidad. Tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi, Libia no logró alcanzar la paz y se sumió en un panorama de guerras sangrientas, conflictos entre facciones y esperanzas destrozadas para millones de personas. El país sigue dividido entre facciones rivales, cada una de las cuales persigue sus propios intereses, lo que deja a la población sumida en el caos, la inseguridad y la destrucción de la infraestructura. Un destino similar puede aguardar a Siria, donde el frágil éxito de la oposición y sus aliados occidentales oculta la amenaza inminente de conflictos prolongados que podrían fragmentar y agotar aún más a la nación.

Embed Israel está destruyendo toda la infraestructura disponible en Siria con ataques aéreos



¿Cómo se puede conciliar el hablar de derecho internacional mientras Israel anexa más territorio sirio, bombardea Damasco sin descanso desde esta mañana y ocupa territorios sirios adicionales? pic.twitter.com/wz1hZL921r — Noticias del otro lado (@LadoNoticias) December 8, 2024

Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el domingo 08/12 a las Fuerzas de Defensa de Israel que tomaran el control de la zona de separación entre Israel y Siria, situada en territorio sirio. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el domingo por la mañana que sus tropas habían entrado en la zona, que ha sido desmilitarizada en virtud del Acuerdo de Separación de 1974.

linea alfa.webp Línea Alfa, entre Israel y Siria en Altos del Golán.

"Este acuerdo ha fracasado, los soldados sirios han abandonado sus posiciones", dijo Netanyahu, hablando cerca de la frontera. "No permitiremos que ninguna fuerza hostil se establezca en nuestra frontera".

El ejército israelí dijo que se han dado órdenes de disparar con fuego disuasorio contra cualquier intento de atravesar la valla fronteriza. El ejército también se está preparando para posibles ataques contra las aldeas drusas del lado sirio, y señaló que los drusos israelíes podrían tratar de ayudar a sus familiares allí.

Diario Haaretz, de Tel Aviv:

"Fuentes de las FDI dijeron a Haaretz que, si bien la Inteligencia Militar estaba al tanto de la inestabilidad en Siria, el rápido colapso del ejército del país "sorprendió a todos".

Recientes evaluaciones de inteligencia habían indicado que Assad había estabilizado su posición con el apoyo de Irán, Rusia y Hezbollah. Las FDI están siguiendo de cerca la respuesta de Hezbollah a los acontecimientos en Siria y se han comprometido a perseguir cualquier intento de transferir armas de Siria al Líbano. Los ataques recientes se han centrado en armamentos y sistemas de defensa aérea que representan una amenaza para Israel o corren el riesgo de caer en manos de los rebeldes.

En respuesta a la situación, las FDI han reforzado sus tropas en los Altos del Golán y han declarado zonas militares cerradas cerca de áreas agrícolas, con restricciones y directrices emitidas para las comunidades locales.

Durante la noche, Israel atacó un convoy de vehículos blindados de Hezbolá que salía de la ciudad de Qusayr, cerca de la frontera entre Siria y el Líbano, mientras las fuerzas rebeldes tomaban el control de la ciudad estratégica, dijeron a Reuters fuentes del ejército sirio. Al menos 150 vehículos blindados que transportaban a cientos de combatientes de Hezbolá abandonaron la ciudad, en un punto de la ruta de transferencia de armas y de combatientes que entran y salen de Siria, dijeron las fuentes.

Qusayr ha servido históricamente como una ruta clave para el movimiento de armas y tropas de Hezbolá desde su captura en 2013. (...)".

El rompecabezas

Dina Lisnyanskaya, investigadora de la Universidad de Tel Aviv y autora del canal de Telegram 'Guerra y paz en Oriente Medio', a la web opositora rusa Meduza:

-¿Qué grupos controlan las provincias de Siria?

—Los que se llaman rebeldes se dividen en varios grupos. El más importante en este momento son los salafistas, liderados por una organización llamada Hayat Tahrir al-Sham. Es una rama de Al Qaeda en Siria, que anteriormente se conocía como Jabhat al-Nusra durante la guerra civil. Desde 2019, operan como Hayat Tahrir al-Sham bajo los auspicios de Turquía. Su objetivo era liberar a Siria de Assad (él mismo no es sunita). Y lo lograron.

Por debajo de ellos todavía hay un número bastante grande de organizaciones salafistas. Estas organizaciones tienen muchos reclutas del espacio postsoviético: muchos de Uzbekistán, algunos de Tayikistán, la Federación de Rusia, por ejemplo, Daguestán. Los salafistas comenzaron su viaje desde Idlib el 27/11e y capturaron toda la costa. Alepo fue capturada y luego está la autopista M5 a Damasco. Por esta ruta llegaron al sur, a la ciudad de Hama, tomaron Hama, luego Homs y sólo entonces llegaron a Damasco.

Al sur, en el Golán sirio, viven los drusos. Se unieron al levantamiento y capturaron toda la parte sur de Siria, incluidos puntos estratégicos muy importantes, como Daraa, los accesos a Quneitra en el Golán, y se acercaron a Damasco desde el sur. Y en el noreste [el territorio está controlado] por los kurdos. También son rebeldes: su movimiento quiere liberar el Kurdistán . Los kurdos capturaron Deir ez-Zor, un punto estratégicamente muy importante del lado iraquí. (...)

—¿Cuáles son las relaciones entre estos grupos? ¿Comenzarán a pelear ahora o llegarán a un acuerdo?

—Los drusos podrán llegar a un acuerdo con todos. Es de esperar que haya enfrentamientos entre salafistas y kurdos: se odian, aunque a veces tienen una cooperación temporal. Pero ya en una de las regiones de Siria los salafistas se han vuelto contra los kurdos. Intentarán conquistarles también todos los territorios.

-¿Qué pasará con los alauitas ? Lucharon por Assad porque creían que si él desaparecía, ellos mismos serían asesinados.

-Están en peligro. Pero [el líder del HTS, Abu Mohammed al-]Julani, pronunció un discurso diciendo que estamos listos para un gobierno en el que todas las minorías estarán representadas, así que no deben tenernos miedo. Puedes creer esto o no. Si yo fuera los alauitas, no lo creería. Porque ahora los suníes tendrán un serio deseo de vengarse de décadas de opresión. Algo similar ocurrió en Irak tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003. Sólo que si en Siria la mayoría oprimida son suníes, entonces en Irak eran chiítas, y Saddam y su élite eran suníes. Los chiítas fueron asesinados en masa, a veces incluso con armas químicas . Y cuando Saddam fue derrocado, los chiítas se opusieron a los suníes. Los sunitas ahora pueden hacer lo mismo contra los alauitas en Siria.

—¿Qué papel juega Türkiye en todo esto?

-Türkiye ha nutrido a estos grupos islamistas. Reclutó combatientes de Asia Central, Medio Oriente y África del Norte. Les pagó salarios y les proporcionó todo lo que necesitaban. Tenían su base en aquellos territorios de Siria que han estado efectivamente bajo dominio turco desde 2019. Todas estas fuerzas entrenadas fueron lanzadas a la batalla inmediatamente después del alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Irán y Hezbollah, los aliados de Assad, han sido golpeados por la guerra con Israel. Su otro aliado, Rusia, está muy involucrado en Ucrania. (...).

islamicos en damasco.webp Militantes islamistas en Hama. 6 de diciembre de 2024.

Background

Jonathan Spicer y Maya Gebeily en Reuters:

"Después de 13 años de guerra civil, las milicias de la oposición de Siria sintieron una oportunidad de aflojar el control del poder del presidente Bashar al-Assad cuando, hace unos seis meses, comunicaron a Turquía sus planes para una gran ofensiva y sintieron que habían recibido su aprobación tácita, dijeron dos fuentes con conocimiento de la planificación.

La operación, lanzada hace apenas 2 semanas, sorprendió a casi todo el mundo por su rápido éxito en la consecución de su objetivo inicial (la toma de Alepo, la segunda ciudad de Siria). Desde allí, en poco más de una semana, la alianza rebelde llegó a Damasco y el domingo puso fin a cinco décadas de gobierno de la familia Assad.

El avance relámpago dependía de una alineación casi perfecta de las estrellas para las fuerzas opuestas a Assad : su ejército estaba desmoralizado y exhausto; sus principales aliados, Irán y el Hezbolá libanés, estaban severamente debilitados por el conflicto con Israel; y su otro apoyo militar clave, Rusia, estaba distraído y perdiendo interés.

No había forma de que los rebeldes pudieran seguir adelante sin notificar primero a Turkiye, que ha sido el principal apoyo de la oposición siria desde los primeros días de la guerra, dijeron las fuentes, un diplomático en la región y miembro de la oposición siria.

Turkiye tiene tropas sobre el terreno en el noroeste de Siria y brinda apoyo a algunos de los rebeldes que tenían la intención de participar, incluido el Ejército Nacional Sirio (SNA), aunque considera que la principal facción de la alianza, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), es un grupo terrorista.

El audaz plan de los rebeldes fue idea de HTS y su líder Ahmed al-Sharaa, más conocido como Abu Mohammed al-Golani, dijo el diplomático.

Debido a sus antiguos vínculos con Al Qaeda, Golani ha sido catalogado como terrorista por Washington, Europa y Turkiye.

Sin embargo, durante la última década, HTS, antes conocido como Frente Nusra, ha intentado moderar su imagen , al tiempo que dirige un cuasi-Estado centrado en Idlib, donde, según los expertos, aplica impuestos a las actividades comerciales y a la población.

El gobierno del presidente turco Tayyip Erdogan, que llegó a un acuerdo con Rusia en 2020 para reducir los combates en el noroeste de Siria, se ha opuesto durante mucho tiempo a una ofensiva rebelde de esa magnitud, por temor a que provoque una nueva ola de refugiados que crucen su frontera.

Sin embargo, los rebeldes percibieron un endurecimiento de la postura de Ankara hacia Assad a principios de este año, dijeron las fuentes, después de que éste rechazara repetidas propuestas de Erdogan destinadas a promover una solución política al estancamiento militar, que ha dejado a Siria dividida entre el régimen y un mosaico de grupos rebeldes con una serie de patrocinadores extranjeros.

La fuente de la oposición siria dijo que los rebeldes habían mostrado a Turkiye detalles de la planificación, después de que los intentos de Ankara de dialogar con Assad fracasaran. La fuente de la oposición siria dijo que los rebeldes habían mostrado a Turkiye detalles de la planificación, después de que los intentos de Ankara de dialogar con Assad fracasaran.

El mensaje era: "Ese otro camino no ha funcionado durante años, así que pruebe el nuestro. No tiene que hacer nada, simplemente no intervenga".

erdogan en samarcanda.jpg Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turkiye, hasta ahora el ganador de los acontecimientos en Siria.

(...) Aron Lund, miembro de Century International, un centro de estudios centrado en Oriente Medio, dijo que la coalición liderada por HTS era más fuerte y coherente que cualquier fuerza rebelde anterior durante la guerra, "y gran parte de eso se debe a Abu Mohammed al-Golani".

Pero, dijo, la debilidad del régimen fue el factor decisivo.

"Después de perder Alepo de esa manera, las fuerzas del régimen nunca se recuperaron y cuanto más avanzaban los rebeldes, más debilitado se volvía el ejército de Assad", dijo.

(...) "Hubo una ventana de oportunidad, pero nadie esperaba que el régimen se derrumbara tan rápido. Todos esperaban que hubiera alguna lucha", dijo Bassam Al-Kuwatli, presidente del Partido Liberal Sirio, un pequeño grupo de oposición que tiene su base fuera de Siria.

Un funcionario estadounidense dijo bajo condición de anonimato que, si bien Washington estaba al tanto del apoyo general de Turkiye a los rebeldes, no había sido informado de ninguna aprobación tácita turca a la ofensiva en Alepo. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el papel de Turkiye. (...)".

