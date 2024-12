"Los que dijeron que no durábamos un mes ven los resultados de un año y tienen mucho miedo"

En las últimas horas se multiplicó la tensión política entre LLA y el PRO tras la designación de Diego Kravetz, ex secretario de Seguridad de CABA, como número 2 de la Secretaría de Inteligencia Nacional. Esta "transferencia" incrementó las fricciones entre fuerzas que fueron aliadas en 2024 pero no compartirían listas en 2025. En las últimas horas se multiplicó la tensión política entre LLA y el PRO tras la designación de Diego Kravetz, ex secretario de Seguridad de CABA, como número 2 de la Secretaría de Inteligencia Nacional. Esta "transferencia" incrementó las fricciones entre fuerzas que fueron aliadas en 2024 pero no compartirían listas en 2025.