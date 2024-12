Orbán a Ucrania sobre su plan de alto al fuego: "Tomenlo o dejenlo"

image.png Viktor Orban, reunido en julio con Volodymyr Zelensky en Kiev. | GENTILEZA EFE

"Y solo esta alianza, una alianza fuerte. No necesitamos a esos países que solo quieren, como Hungría, por ejemplo -no estoy hablando de la gente, la gente que apoya a los ucranianos-, sino del primer ministro [Viktor] Orbán, que quiere, ya saben, de alguna manera, bueno, en algún lugar... no va a funcionar. No le dejaré entrar ni a nadie como él", dijo el martes durante una reunión del Congreso de las Autoridades Locales y Regionales de Ucrania.