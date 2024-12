Guerra en el FMI por Argentina, Ucrania y Egipto: "Rescates políticos"

Las reglas para préstamos de gran cuantía a países como Argentina, Ucrania y Egipto necesitaban una revisión debido a que las "percepciones de falta de imparcialidad" estaban afectando la credibilidad del fondo, dijo la oficina de evaluación independiente del FMI en un informe el jueves 12/12.

El informe arroja luz sobre uno de los temas más espinosos que enfrenta el FMI, en un momento en que la institución con sede en Washington se ve presionada a equilibrar los crecientes problemas de deuda en cada vez más economías en desarrollo con la imposición de impuestos en un pequeño grupo de países a los que está luchando por quitarles su apoyo.

El mayor compromiso crediticio del fondo es con Argentina, donde el presidente Javier Milei busca un nuevo préstamo de US$ 10.000 millones, que se suma a los US$ 44.000 millones que el país ha obtenido desde 2018 en virtud de las reglas de acceso excepcional. Las obligaciones del país con el FMI son tan grandes que el año pasado recurrió a una línea de swap de renminbi con el banco central chino para ayudar a los reembolsos.

El actual apoyo del FMI a Ucrania es también un eje de la financiación de Kiev de su esfuerzo bélico contra la invasión rusa, mientras que un préstamo del Fondo a Egipto este año fue visto como una forma de estabilizar una economía clave en la primera línea de las consecuencias de la guerra de Gaza.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo en respuesta a la evaluación que era necesaria una revisión de las normas que rigen sus mayores rescates “para garantizar que la política siga siendo adecuada en un contexto global en evolución”.

Pero advirtió que el FMI aún necesita espacio para ser flexible y que demasiadas reservas generales sobre sus compromisos con países como Argentina y Ucrania podrían ser contraproducentes y debilitar la capacidad de los países para regresar a los mercados.

OEI-del-FMI.jpg Oficina de Evaluación Independiente del Fondo: Pablo Moreno, Vivek Arora, Hélène Poirson, Miguel de Las Casas, Yasemin Bal Gündüz, Jeremie Cohen-Setton, Anthony De Lannoy, Edda Zoli y otros.

FMI bajo sospecha

El Fondo introdujo en 2002 una denominada “política de acceso excepcional” para regular mejor los grandes rescates que suponen mayores riesgos para los recursos del FMI.

Si bien el organismo de control reconoció que la política del FMI para los casos llamados de "acceso excepcional", donde un país toma prestado mucho más de los límites habituales, ha funcionado mejor que el uso anterior de la discreción, "no ha proporcionado un estándar sustancialmente más alto" en comparación con los rescates normales, dijo la oficina.

“El uso de [la política] en ocasiones puede haber llevado a retrasar los problemas de resolución de la deuda y no ha catalizado la financiación privada en la medida que el fondo previó cuando se adoptó”, añadió.

En virtud de una política de larga data, los países han tenido que pagar recargos, o intereses adicionales, sobre los préstamos del FMI que excedan de una cuota establecida, con el fin de desalentar la repetición de préstamos de gran cuantía. El fondo reformó los recargos este año, incluida una reducción de la tasa.

“Fuera del Fondo, existe una fuerte percepción de presiones políticas en algunos casos de alto perfil que afectan la evaluación” de los rescates bajo las reglas de acceso excepcional, dijo la IEO.

El FMI a menudo se enfrenta a críticas por su postura de ceder ante los grandes accionistas, que a menudo son también grandes prestamistas de países en problemas.

En octubre, Brent Neiman, subsecretario de Finanzas Internacionales del Tesoro de USA, dijo que el fondo debía ser más firme al evaluar los rescates en los que China era un gran acreedor.

Sospechas

El informe de la IEO afirma que su evaluación “confirma que las presiones sobre el personal y la dirección, ejercidas directa o indirectamente, fueron fuertes en los casos de alto riesgo”.

La revisión no encontró evidencia que confirmara las preocupaciones de que los supuestos económicos detrás de los rescates fueron “diseñados a la inversa” para lograr la aprobación de préstamos. Pero identificó debilidades en los procesos, como cuando el FMI confió en garantías políticas antes de las elecciones de que se cumplirían condiciones de rescate como grandes recortes del gasto.

El informe añade que el FMI también tiende a asumir erróneamente que los grandes rescates aumentarán la confianza de los inversores en los países. “Los efectos esperados en la confianza se basan más en suposiciones que en explicaciones analíticas”, señala el informe.

La evaluación examinó casos desde 2002 hasta mediados del año pasado, como el rescate de Grecia por parte del FMI al inicio de la crisis de la eurozona en 2010, y un préstamo de 2015 a Ucrania después de que Rusia anexara Crimea.

También analizó los casos de la llamada “zona gris”, en los que el Fondo juzga que las deudas de un país son sostenibles antes de prestarle dinero, pero no puede afirmarlo con alta probabilidad.

En el caso particular de los casos de la zona gris, Georgieva dijo que era útil “una mayor reflexión y revisión basada en datos más recientes”.

"No queremos aumentar el riesgo de aumentar inadvertidamente las perspectivas de reestructuraciones de deuda más profundas y mayores pérdidas", dijo Georgieva.