Claudio Belocopitt 'pedaleando en el aire': Crisis del proyecto A24

Fue el vocero Manuel Adorni el que dio la noticia esta mañana: "La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Belocopitt".

En este contexto, resulta difícil de comprender la embestida oficial contra Belocopitt. Y hay dos versiones al respecto: algunos dicen que no hay consenso y/o acuerdo en el Gobierno sobre este tema (lo que, de ser cierto, sería grave...); otros aseguran que Javier Milei no pacta y que no le interesa privilegiar a Belocopitt.

Lo cierto es que, sea una cosa o la otra, Belocopitt quedó pedaleando en el aire, totalmente descolocado. Y entró en crisis el proyecto A24, arrastrando también a los periodistas que se pasaron de LN+ a A24, como Eduardo Feinmann y Marina Calabró, entre otros. Además de algunos que no venían de LN+, como Sergio Lapegüe o Nicolás Wiñazki.

Vale recordar que finalmente Esteban Trebucq, pese a algunos rumores, no se pasará a A24 y permanecerá en LN+. Y aún permanece la duda acerca de qué hará Antonio Laje, quien fue la más reciente incorporación de LN+ desde América/A24, en lo que fue una salida con reproches de parte del periodista hacia Daniel Vila, titular del multimedios cuyo accionista Nº1 es Belocopitt.

Todo se puso muy raro... Y se esperan novedades en los próximos días.

