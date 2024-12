La miniserie de Netflix que todos aman y solo tiene 10 episodios

El impacto que dejó en el público pese a ser breve

Más allá de su cancelación, la serie dejó una fuerte impresión tanto al público como a la crítica. Los portales Rotten Tomatoes y Metacritic le otorgaron una aprobación favorable, destacando su habilidad para combinar misterio y drama mientras exploran temas de comunidad, cultura y la madurez. "The Society no deja de ser una serie con varios planteos inteligentes, provocadores e incómodos dentro de una narración bastante atractiva", sostuvieron en OtrosCines.com, mientras que para TV Guide "es el mejor drama adolescente de Netflix hasta la fecha (...) Es una serie que sabe exactamente hacia dónde va, estableciendo la dinámica de los personajes a través de la acción y no de la exposición".