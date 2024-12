La miniserie que volvió con todo a Netflix y solo dura 6 episodios

Con una ambientación que deslumbra y actuaciones que no reciben más que elogios de parte de la crítica, la serie logró posicionarse en el top 10 de 88 países en su segunda semana, dejando claro que no la rompe solo en Argentina (donde vuelve a estar en el top 10 de lo más visto) sino en todo el mundo. "Tiene un potencial a lo The Crown y hace lo que sólo consiguen las mejores películas y series televisivas: transportarte a otra época y a otro lugar", escribieron en Ready Steady Cut.