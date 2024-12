Senado: Se aprobó la expulsión de Edgardo Kueider (¡con votos de LLA!)

Live Blog Post

Una senadora pidió que se vote suspensión de Kueider hasta el final de su mandato

La senadora Beatriz Ávila (Por la Justicia Social - Tucumán) propuso que se vote la supensión de Edgardo Kueider hasta el final de su mandato.

"No me satisface que sea la suspensión hasta el 01/03, me sabe a poco", dijo y entonces propuso esa sanción se extienda hasta el vencimiento del mandato del senador entrerriano, el 10/12 del año que viene. "Ese senador no vuelve más a este recinto", dijo.

"Este senador no tuvo respesto por el pueblo argentino y nos mancha a todos. Y nos van a ver como cómplice si de acá no sale esa decisión. Sería vergonzoso que no tomemos esa decisión", dijo la senadora que ingresó a la Cámara Alta por Juntos por el Cambio.