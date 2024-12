La estrategia de Telefe que deja a Marley sin programa

Telefe prepara el regreso de "Tu cara me suena"

No obstante, la bomba informativa llegó cuando Melpi confirmó que el formato que Telefe tiene en mente para Occhiato es nada más y nada menos que "Tu cara me suena", un programa que no se emitía en Argentina desde 2015. Esta determinación generaría malestar en los diversos círculos mediáticos, especialmente para Alejandro Wiebe, quien aparentemente mantiene una disputa con Santiago Del Moro.