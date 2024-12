PAMI: Recorte de medicamentos y más despidos, una combinación fatal para jubilados

Una modalidad similar se dio en La Pampa, donde según contó la secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), Luz Ferreyra, a 'El Diario de La Pampa', "la modalidad es que te dan de baja de los sistemas, cuando llegás no podés fichar o no podés abrir los equipos y Recursos Humanos no tenía información, recién la tuvo al mediodía, o sea es una modalidad bastante siniestra, porque a los compañeros les tuve que decir yo que estaban bloqueados".

"Estamos tratando de revertir esta situación, pero ante la situación que viven los afiliados es mucha la afluencia y no hay personal. Nosotros somos cuatro, pero hay UGL que le bajaron 10 compañeros, son todos administrativos, no hay ninguna jefatura, son administrativos ingresados en 2022 y 2023", precisó.

Y en declaraciones a 'Radio Kermés' insistió: "son situaciones muy angustiantes para el empleado y para el afiliado que lo está viendo".

"En La Pampa somos poco más de 90 empleados y tenemos un padrón de 53.000 afiliados, sabemos la demanda que tienen. Vamos a intentar tener reunión con el director General, e intermedios, pero hablé con mi director local y me dijeron que era una medida poco posible de revertirla".

En Chaco, contaban que "los representantes sindicales tendremos una reunión con las autoridades de PAMI en busca de que se revierta la decisión de desvincular a los compañeros. Los pasos por seguir dependen de la respuesta que tengamos. Igualmente somos conscientes de que los únicos perjudicados en ese caso serían los afiliados, por lo que agotamos el diálogo antes de llegar a una determinación de cese de actividades, pero seremos firmes en exigir la reincorporación inmediata de nuestros compañeros, la restitución de los medicamentos esenciales de los afiliados y soluciones de fondo, claras y definitivas en este contexto de incertidumbre para toda la sociedad argentina".

La provincia de Buenos Aires, con más cantidad de despidos

Además de Neuquén, donde más se registraron despidos fue en sedes de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, además de Chaco.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, expresó que "abrazamos a los compañeros y compañeras despedidos de la UGL y de todo el país. Vinieron por la clase trabajadora y por nuestros jubilados. Celebro la reacción inmediata de la seccional de San Martín".

"Desde ATE bonaerense venimos a ser parte de la lucha para la reincorporación de todos los despidos por el gobierno de Javier Milei. Cada compañero que quedó en la calle tiene que volver a su puesto de trabajo", indicó.

Por su parte, el secretario general de ATE San Martín, Pablo García, precisó que "vamos a armar una comisión para hablar con las autoridades y que se revierta esta situación. Las despedidas son compañeras que todos los días vienen a trabajar, tienen su responsabilidad y cumplen cotidianamente con su trabajo".

También Walter Pintos, titular de ATE Lanús, planteó la urgente reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidas, al tiempo que agregó la necesidad de levantar las reivindicaciones de jubilados y jubiladas: "A pelear por la restitución de los medicamentos y la mejora salariales para nuestros jubilados. Esto tipo más temprano que tarde se van a tener que ir. No se la pueden llevar de arriba. Merecemos ser libres".

