Vicente López y CABA renovaron el convenio del Anillo Digital contra la inseguridad

Soledad Martínez, intendente de Vicente López, lo explicó así, con orgullo: “Siempre decimos que somos fanáticos de invertir en tecnología al servicio de la seguridad. Nuestra ciudad es más segura que las ciudades vecinas. Hace tiempo que tenemos un sistema integral de seguridad. No es solo tener cámaras y ponerlas. Es tener este sistema, es compartir información con la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y también es hacernos cargo. Hace muchos años que en la Provincia de Buenos Aires los intendentes nos venimos haciendo cargo ante un gobernador que no le importa la seguridad y que no se ocupa, poder trabajar con Jorge y con el equipo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un beneficio para todos nuestros vecinos”.