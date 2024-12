Diputados: Faltazo, sin aviso, del ministro de Salud y del titular del PAMI

Yedlin reclamó que “ los funcionarios del Poder Ejecutivo se niegan a venir a dar explicaciones y a debatir y trabajar al Congreso Nacional para ver cómo solucionamos los problemas que tiene la gente”. Por último, lamentó la ausencia que “no es optativa. Pero sí hay una obligación republicana de controlar a Poder Ejecutivo. No es una decisión, tenemos la obligación. Somos responsables por eso y es responsable aquel funcionario que, siendo convocado en tiempo y en forma, sin siquiera haber tenido una carta diciendo 'mire no puedo llegar, tengo otra cosa’, deciden ausentarse a lo que es el control republicano de Gobierno”.

Por su parte, el subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel, explicó que las últimas medidas tomadas por el PAMI “nos indujeron a tomar una acción de oficio”.

“Nosotros no podemos adoptar ninguna resolución sin antes oír a la autoridad respectiva, en este caso el PAMI”, aclaró y contó que le enviaron un pedido de informes debido a que “todos los datos que motivaron este cambio en el suministro de medicamentos que, si bien no se apartan de la estructura fundamental, pero que inciden directamente en los bolsillos de los jubilados y pensionados, nos llevó a tratar de buscar datos”. Así, procedió a leer las preguntas que les realizaron y resaltó: “Nosotros no podemos emitir opinión hasta que nos contesten. Hemos cumplido con nuestra ley de creación y funcionamiento”.

A su turno, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad en CABA, sostuvo que es un “tema crítico, no solo de ahora. El tema de los medicamentos parece no tener remedio en Argentina. El PAMI ha sido un instrumento de lo que son las tres cámaras que conformaron la industria en el 97’ donde a partir de ese momento se cartelizó la actividad”.

“El PAMI es un tercio del mercado del medicamento y el que pone las condiciones, condiciona al resto del mercado, por lo cual, es un problema estructural”, indicó y sumó: “Tenemos hace tiempo un grave problema en términos de la atención primaria”.

“Esta crisis del sistema se profundizó a partir de la pandemia. No tenemos salud mental, no existe como concepto. Tenemos un bajo grado de rehabilitación en pacientes, sobre todo en pobres. No tenemos camas en residencia de adulto mayor con control psiquiátrico. La Ley de Salud Mental fue un escollo porque no teníamos la red suficiente para satisfacer lo que la norma preveía”, detalló.

Semino remarcó que “en pleno siglo XXI donde hay una necesidad hay un negocio y la industria es parte”, a lo que planteó que “hay que articular un sistema que sea racional porque hoy en la crisis del sistema de salud estamos perdiendo lo más difícil de recuperar que es el recurso humano porque las pagas son muy malas, las condiciones de trabajo también lo son y quienes se reciben en estos años no se quieren hacer cargo de un paciente crónico. Esto es algo muy complejo y si no tenemos sistema de salud vamos a tener medicamento tirado a la marchanta. Todo lo que uno se mete en el organismo no es inocuo”.

“Dentro de esta complejidad viene el disparate que no empezó la semana pasada, esto empezó en agosto. Desaparecieron 44 moléculas del vademécum PAMI y así empezaron a desaparecer medicamentos que estaban al 100 por ciento de cobertura”, sostuvo Semino.

“Hay 5 millones de jubilados que ganan 329 mil pesos lo cual agrava todo y el estado de necesidad. El haber es miserable y por eso la necesidad de un medicamento al 100%”, denunció.

Por último, afirmó: “Lo que no se dijo es que se le dio fin al programa ‘Vivir mejor’ y se volvió a una vieja práctica en PAMI que era el medicamento por vía de excepción, aunque no se lo llama como tal. Esa disposición con requisitos grotescos es del 2005”. Así, criticó el trámite vía online porque “un jubilado que gana 329 mil pesos no le alcanza ni para pagarse el wifi y era un jeroglífico el trámite. ¿Presencial? Hay colas eternas”.

“El jubilado en Argentina no consume el medicamento conforme la prescripción en términos de dosis que le da el médico, sino que lo consume conforme lo que tiene en el bolsillo para poder comprar”, alertó Semino.

En tanto, el abogado especialista en derecho previsional, Christian D’ Alessandro, lamentó “tener que volver a la Cámara para hablar de la situación de los jubilados, de afiliados al PAMI que desde que asumió hace un año Javier Milei empezó con la poda indiscriminada de prestaciones que se materializó la semana pasada en la quita del 100% de cobertura”.

“Me niego a naturalizar que por ingresos alguien determine si nuestros jubilados tienen o no cobertura sin cargo cuando han aportado todas sus vidas al sistema", criticó. Luego recordó "todos los recortes que hizo el gobierno de Milei les sirve ahora para sostener que el PAMI está en una situación crítica cuando en realidad fueron ellos los que causaron la crisis".

D’ Alessandro alertó: “Lo que está pensando el Gobierno es en cerrar el PAMI… el cierre del PAMI es inminente y lo van a hacer de esta forma. Le van a tirar los viejos a las provincias en su sistema de salud. ¿Qué sistema de salud se puede sostener con 10 mil pesos?”.

El diputado nacional y jefe del bloque UP, Germán Martínez, destacó que "esta comisión está demostrando que se puede seguir trabajando aún en receso así que felicito a las autoridades de esta Comisión porque son un ejemplo para las otras comisiones". "Yedlin a usted me parece que le tocaron todos los ministros cobardes que no se animan a venir", destacó Martínez.

En tanto, la santefecina Mónica Fein señaló que "todos tenemos un familiar a uno amigo que esté viviendo un drama por los medicamentos del PAMI". Y pidió que la Comisión " no abandone este tema, tenemos que insistir y si ellos no vienen vayamos nosotros a ver a los funcionarios".

Por su parte, Luana Volnovich, ex directora ejecutiva del PAMI, dijo que "los programas que hicimos en su momento terminaron con la corrupción del sector", y "me parece bien que hoy defendamos juntos los dos programas que están atacando".

