Billie Eilish cumple 23 años: De hacerse viral a ser una referente mundial del pop

Con el lanzamiento de su EP Don’t Smile at Me en 2017, Billie empezó a trepar en las listas de los temas más escuchados, diferenciándose de otros cantantes por su estilo único que mezclaba melodías etéreas con unas letras profundamente introspectivas. Su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de 2019 tuvo un éxito arrollador a nivel mundial y estableció un récord en los Grammy 2020, siendo Billie la artista más joven en recibir el premio al álbum del año, cuya canción "Bad Guy" arrasó con cinco premios principales.