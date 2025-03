Argentina vence a Uruguay y (casi) clasifica al Mundial 2026

El primer tiempo fue el que hizo pensar que la historia de La Bombonera se repetía. Un Uruguay dominante, con la pelota la mayoría del tiempo pero que no lastimaba, tenía la pelota peor no los espacios. Eso es lo que hizo la Selección Argentina, le cedió el balón y se cerró en todas las líneas para que los de Bielsa no tengan los espacios que sí tuvieron en La Bombonera.